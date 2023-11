Eli Roth apuesta por celebrar el día de Acción de Gracias con el horror de ‘Thanksgiving’

in

Los Ángeles (EE.UU.), 17 nov (EFE).- El actor y director Eli Roth ha apostado por celebrar la temporada de festividades, que comienza en EE.UU. la próxima semana, con 'Thanksgiving', una película de terror 'slasher’ plagada de violencia con un toque de humor.

"Tengo la firme convicción de que las películas de miedo duran todo el año. Mi meta es hacer ese cambio en el calendario de la cultura pop y dar a todos una gran película de terror para ver en Acción de Gracias", declara Roth en una entrevista con EFE.

La nueva cinta de Roth, responsable de cintas como 'Hostel' (2005) o 'Knock Knock' (2015), cuenta la historia de Jessica Wright, una joven adolescente que carga con la culpa de una tragedia ocurrida el Día de Acción de Gracias.

"Quería darle el equivalente de la cinta 'Scream' a una nueva generación", confiesa el director.

El origen

Cuando era niño Roth sabía que cada que terminaban las celebraciones de Halloween la programación cinematográfica centraría sus historias, en su mayoría, en temas familiares y navideños.

"Yo soy judío, nada me puede importar menos que la navidad", comenta el también productor.

La espera por nuevas películas de terror eran largas en su infancia y la ilusión de que alguna vez alguien hiciera una sobre la celebración de Acción de Gracias en Massachusetts, de donde es originario, era una fantasía que habitaba año con año en su cabeza y en la de su mejor amigo, Jeff Rendell, guionista de la película.

La idea de 'Thanksgiving' se gestó cuando ambos tenían alrededor de 12 años, pero no fue hasta 2007 que Quentin Tarantino y Robert Rodríguez los invitaron a formar parte de su cinta 'Grindhouse' con un falso tráiler promocional, que pusieron en marcha la historia.

Bajo el eslogan de "este año no habrá sobrantes de comida" y el título 'Thanksgiving', el corto de casi de tres minutos de duración planteaba la historia de un asesino que el día de Acción de Gracias mataba violentamente a personas de un pueblo de Massachusetts.

"Yo estaba filmando 'Hostel' en Praga y extendí los días de grabación para hacerlo. Cuando se lo mandé a Tarantino estaba impactado, dijo, 'joder, realmente parece una película de verdad'", recuerda.

Más de diez años después, Roth y Rendell retomaron el proyecto para hacer el largometraje, y el resultado fue una versión actualizada con humor y crítica social de la cinta que soñaron de niños, protagonizada por Nell Verlaque y Patrick Dempsey.

"(El haber mostrado todos los asesinatos antes) casi nos atrapa, porque pensábamos cómo es que íbamos a escribir una historia alrededor de ellos, ya habíamos enseñado nuestras partes favoritas, no podíamos dejar que estuvieran mejor en el tráiler, tenían que estar mejor en la película", destaca.

El largometraje de 'Thanksgiving' incorpora personajes y comienza con una multitud de personas esperando la apertura de la tienda Right Mart que tendrá una venta masiva con descuentos.

En medio del tumulto, los amigos de la hija del dueño usan sus influencias para entrar a la tienda y hacer sus compras primero, y el acto desata la furia de los clientes generando así una tragedia que deja al pueblo de Plymouth, Massachusetts, devastado.

Un año después, las víctimas de esa noche de consumismo feroz siguen lamentando a sus muertos y la indiferencia de los dueños de la tienda y la falta de respuesta de las autoridades dan suficientes motivos a un asesino para vengarse y planear una bizarra y cruel cena de Acción de Gracias.

Para hacer la cinta, los creadores tuvieron que echar mano de su niño interior preguntándose, qué hubieran querido ver a los 12 años.

"Queríamos una auténtica película 'slasher' como 'Halloween', 'My Bloody Valentine', 'Happy birthday to Me', todas esas son películas de miedo de verdad", relata.

Para hacerlo llevaron a cabo una investigación que volviera más interesante y auténtica la trama.

"Jeff descubrió que el gobernador original de la colonia de Plymouth que vino en el Mayflower se llamaba John Carver y nos pareció un nombre perfecto para la película, había solo una imagen de él y en eso nos basamos para hacer la máscara del asesino", cuenta Roth.

La cinta también tiene tintes de comedia sin dejar de lado las ensangrentadas tomas, y poseé un aire adolescente gracias a las actuaciones de Addison Rae, Milo Manheim, Jenna Warren, Tomaso Sanelli, entre otros.

Mónica Rubalcava

Por: EFE