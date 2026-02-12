Menú Últimas noticias
    Elena Rose regresa a Bogotá: el “Alma Tour” aterrizará en el Royal Center este 30 de abril

    Elena Rose regresa a Bogotá con su Alma Tour el 30 de abril en el Royal Center. Compra tus entradas en TuBoleta y vive su show más íntimo.

    Publicado por: Julian Medina

    Elena Rose regresa a Bogotá: el “Alma Tour” aterrizará en el Royal Center este 30 de abril

    Resumen: La cantautora venezolana Elena Rose regresará a Bogotá el próximo 30 de abril de 2026 para presentarse en el Royal Center con su gira "Alma Tour", un espectáculo íntimo que celebra el éxito de su álbum debut Bendito Verano. Tras su impactante paso como telonera de Danny Ocean, la artista —nominada a seis premios Lo Nuestro y compositora de hits mundiales— busca consolidar su conexión con el público colombiano en un show propio; las entradas ya están disponibles para el público general a través de TuBoleta, con una etapa inicial de venta que se extenderá hasta el 13 de marzo o hasta agotar existencias.

    Tras dejar una huella imborrable como invitada especial de Danny Ocean hace apenas unos meses, la multipremiada compositora e intérprete Elena Rose regresa a la capital colombiana, esta vez como protagonista absoluta. La cita será el próximo jueves 30 de abril de 2026 en el emblemático Royal Center, en el marco de su gira internacional “Alma Tour”.

    Este concierto promete ser una experiencia mucho más cercana y vulnerable que su paso por el Movistar Arena. La gira acompaña el lanzamiento de su álbum debut, Bendito Verano (2025), un proyecto que ya supera los 100 millones de reproducciones y que incluye éxitos virales como “ALMA”, “COSITA LINDA” y “AMÉN BEBÉ”.

    De los hits globales al escenario propio

    Aunque el gran público la reconoce por ser la pluma detrás de himnos mundiales como “MAMIII” (Karol G & Becky G) o “Tattoo” (Rauw Alejandro), el 2026 marca la consolidación de Elena Rose como solista. Actualmente, la artista llega con el impulso de seis nominaciones a Premio Lo Nuestro, incluyendo categorías de peso como Artista Pop Femenina del Año y Álbum del Año.

    Lo que debes saber para asegurar tu entrada

    La venta de boletería ya se encuentra disponible para el público general a través de TuBoleta. Aquí los detalles logísticos para que no te quedes por fuera:

    Fecha del evento: 30 de abril de 2026.

    Lugar: Royal Center, Bogotá.

    Etapa inicial de venta: Del 11 de febrero al 13 de marzo de 2026 (o hasta agotar existencias).

    Restricciones de edad: * Localidad Preferencial: Mayores de 12 años (acompañados por un adulto).

    Localidad VIP: Exclusiva para mayores de 18 años.

    Con el “Alma Tour”, Elena Rose busca transformar la conexión que inició con el público bogotano en un ritual de honestidad musical, demostrando por qué es considerada una de las voces más poderosas de su generación.

    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


