¿Elegimos un discurso o un equipo de gobierno?

El actual panorama electoral de cara a 2026 nos presenta una configuración fascinante y, a la vez, reveladora sobre la salud de nuestra democracia. Por primera vez en mucho tiempo, las fórmulas vicepresidenciales no parecen ser simples figuras decorativas destinadas a llenar una cuota regional, sino verdaderas anclas de credibilidad. Al observar duplas como las de Cepeda con Quilcué, Valencia con Oviedo, o De la Espriella con Restrepo, el electorado se enfrenta a una realidad innegable: en muchos casos, el «segundo a bordo» posee una preparación técnica y una trayectoria de gestión que supera con creces la hoja de vida de quien aspira a la Casa de Nariño.

Esta dinámica nos obliga a preguntarnos si estamos eligiendo presidentes por su capacidad de administrar un Estado o simplemente por su habilidad para encender las redes sociales y las plazas públicas. Mientras los candidatos presidenciales actúan como el «Hardware» —la estructura de poder y la marca emocional—, sus vicepresidentes aparecen como el «Software» necesario para que esa máquina no colapse al primer día de mandato. Es una estrategia de compensación donde la seriedad de unos intenta mitigar la radicalidad o la falta de experiencia administrativa de los otros.

El caso de la derecha disruptiva es quizás el más elocuente. Tener a un José Manuel Restrepo —un economista con doctorado y exministro de Hacienda respetado por los mercados— al lado de Abelardo de la Espriella, es un intento claro de ofrecer un «adulto en la sala». Aquí, el voto emocional que busca «mano dura» recibe un seguro de vida técnico; se le dice al país que el espectáculo mediático tendrá un respaldo académico e institucional sólido que evitará que el barco encalle en la improvisación económica.

Por otro lado, la fórmula de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo plantea un cruce entre la doctrina política y la tecnocracia urbana. Oviedo, quien transformó la percepción del DANE y conoce las tripas estadísticas de Colombia, aporta el rigor que muchas veces se pierde en el fragor de los debates ideológicos de Valencia. El electorado debe evaluar si esta unión es una simbiosis real o si el rigor de los datos terminará asfixiado por la disciplina de partido y el cálculo electoral.

En el espectro de la izquierda, la dupla Cepeda-Quilcué busca un equilibrio distinto: el del intelectual de salón con el territorio profundo. Mientras Iván Cepeda navega con destreza el lenguaje parlamentario y diplomático, Aida Quilcué aporta una «maestría» en resistencia civil y realidades étnicas que no se obtiene en ninguna universidad europea. Sin embargo, el reto para el votante es determinar si esa conexión con las bases sociales es suficiente para gestionar la complejidad de un Ejecutivo nacional que requiere algo más que símbolos y luchas históricas.

Es imperativo que, como ciudadanos, dejemos de votar con el hígado y empecemos a votar con el análisis del equipo completo. Colombia ha sufrido las consecuencias de elegir «mesías» que, una vez en el poder, demuestra que no saben cómo funciona un decreto o cómo se ejecuta un presupuesto nacional. No podemos dejarnos enganchar por propuestas de colegio o promesas populistas que suenan bien en un vídeo de 30 segundos pero que carecen de viabilidad técnica. Si el vicepresidente es el que realmente sabe cómo operar el Estado, deberíamos preguntarnos por qué no es él quien encabeza la lista.

Finalmente, el llamado es a la madurez política. El invierno económico y social siempre llega, y como la hormiga del proverbio, debemos haber sembrado con método y constancia. Una fórmula presidencial debe ser evaluada por su capacidad conjunta de ejecución, no por quién grita más fuerte. Al elegir el próximo gobierno, miremos más allá del candidato principal; Analizamos si el vicepresidente es un adorno para ganar votos o un motor real de transformación. En la seriedad de nuestra elección reside la única garantía de que Colombia no termine siendo víctima, una vez más, de su propia emocionalidad.