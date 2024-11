«Se ha consumado el robo»: el mundo se pronuncia tras victoria del régimen de Maduro

Luego de que el Consejo Nacional Electoral diera como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro, diferentes políticos del mundo han salido a rechazar la elección, y aseguran que se ha consumado el robo de la democracia del vecino país.

Es de resaltar que los comentarios comenzaron a salir en redes sociales luego de que, según el CNE, hay una tendencia «irreversible», pues según las cuentas del CNE, Maduro obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%, mientras que Edmundo González obtuvo 4.445.978 votos, con un total del 44.2% de la votación total.

Por el lado de Colombia, el expresidente Iván Duque no dudó en comentar la situación: «El robo se ha consumado: El tirano Nicolás Maduro ha cometido fraude electoral para perpetuarse en el poder, ignorando el masivo apoyo del pueblo venezolano a la heroica resistencia democrática liderada por María Corina. Hago un enérgico llamado a la comunidad internacional para que se ponga del lado de la democracia, no reconozca al tirano y ejerza la mayor presión para evitar la consolidación de esta usurpación del poder».

Desde Venezuela la oposición también se ha pronunciado, aunque los comentarios son de diferentes partes del mundo:

El régimen de Maduro acaba de llevar a cabo las elecciones farsa más predecibles y ridículas de la historia moderna

The Maduro regime in #Venezuela has just carried out the most predictable and ridiculous sham election in modern history

— Marco Rubio (@marcorubio) July 29, 2024