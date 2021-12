¡No lo olvide! Este domingo se realizarán las elecciones de Consejos Municipales de Juventud en Colombia

Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de este domingo, 5 de diciembre, estarán abiertos los puntos de votación para elegir a consejeros de juventud en todo el país.

Jóvenes entre los 14 y 28 años podrá elegir a sus representantes entre las 801 listas de candidatos por partidos o movimientos políticos, procesos y prácticas organizativas e independientes.

Adriana Suárez, gerente de Infancia, Adolescencia y Juventud de Antioquia, precisó, “hemos generando más de 200 encuentros y espacios de formación con las entidades y dependencias municipales encargadas de la agenda de juventud.

Apenas se reactivó el calendario electoral empezamos el diseño de toda una batería de talleres formativos y elementos pedagógicos necesarios para llevar a cabo la promoción y gestión de los consejos de juventud por todo el departamento de Antioquia”.

En Antioquia, se elegirán 1.245 consejeros de juventud entre los 4.358 jóvenes inscritos como candidatos en los 125 municipios. A continuación conozca algunos de ellos.

Candidatos a los Consejos Municipales de Juventud en el Valle de Aburrá

Una de ellas es María Alejandra González Pineda, de 20 años de edad, vive en la comuna 16 de Medellín y desea representar la población joven llevando la bandera de la educación como medio para articular.

María Alejandra, es además estudiante de séptimo semestre de Derecho en la Universidad Católica Luis Amigó y es una enamorada del arte que profesa a través de su talento como cantante de música popular.



En la foto: María Alejandra González Pineda

César Augusto Palacio Chaverra, participa desde Sabaneta y quiere aportar a la sociedad desde sus conocimientos ambientales y de liderazgo.

César, asegura que en los últimos años ha estado trabajando de la mano de 23 resguardos indígenas de Antioquia, orientándolos entorno al pago por servicios ambientales; ahora desea extender sus asesorías a campesinos de otros sectores de Antioquia.

Desde su lista, propone hacer veeduría a programas que destinan recursos para el acceso a la educación superior, apoyar procesos de liderazgo estudiantil en los diferentes colegios privados e instituciones educativas del municipio, entre otros temas; todos enfocados en el medio ambiente, gestión cultural y gestión de proyectos.



En la foto: César Augusto Palacio Chaverra

Jhoan Vargas, es habitante de la comuna 1 de Medellín, se describe como un líder en construcción, amante al fútbol y un enamorado de Medellín.

A Minuto30 le contó, «soy también un apasionado por las juventudes, defiendo a capa y espada que las juventudes tenemos todas las potencialidades para tomarnos el poder, para tomar nuestras propias decisiones y elegir a nuestros representantes».

Y añadió, «yo, al igual que muchos, estoy cansado de que sigan eligiendo por nosotros que las personas que no nos representen traten de representarnos y pues también espero y aspiro a no convertirme en mañana en una persona que no represente su gente».

Sus propuestas van en base a la educación, el medio ambiente, inclusión, salud y economía juvenil.



En la foto: Jhoan Vargas

Dato: Son 760 puestos de votación dispuestos por la Registraduría en los 125 municipios de Antioquia. Para que 1.608.944 jóvenes puedan votar.

Falta 1 día para que los jóvenes hagan historia. Mañana, 5 de diciembre, los colombianos entre 14 y 28 años podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones de #ConsejosDeJuventud. ¡Somos #GarantesDeLaDemocracia! pic.twitter.com/THWVFW1Rr0 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) December 4, 2021

