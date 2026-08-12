¡Elección contundente! 269 votos hicieron de Jorge Eliécer Laverde el nuevo Contralor General de la República

Resumen: Laverde Vargas se dirigió a la plenaria enfatizando el impacto social negativo que genera la pérdida de recursos públicos en las regiones más vulnerables del país

Minuto30.com .- Con un respaldo político contundente y sin precedentes recientes, el Congreso de la República en pleno eligió este miércoles a Jorge Eliécer Laverde Vargas como el nuevo Contralor General de la República para el periodo institucional 2026-2030, en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez.

Laverde consolidó su victoria al obtener un total de 269 votos, logrando unificar a sectores políticos diametralmente opuestos, desde los partidos que respaldan al Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, hasta las principales bancadas de oposición.

Unión política en torno al control fiscal

La elección del nuevo jefe de la Contraloría marcó un hito de consenso en el legislativo. El respaldo definitivo llegó en las últimas horas por parte del Pacto Histórico, bancada que anunció su acompañamiento a Laverde argumentando la necesidad de una entidad “independiente, transparente y firme” en la defensa del erario.

Esta decisión se sumó a la declaración conjunta firmada el pasado 11 de agosto por las fuerzas políticas más tradicionales del país. Las siguientes colectividades señalaron que el liderazgo y la solvencia profesional de Laverde son garantía de transparencia:

Centro Democrático

Partido Liberal

Partido Conservador

Partido de la U

Cambio Radical

¿Quién es Jorge Eliécer Laverde?

El nuevo Contralor General es un destacado jurista nacido en el municipio de La Dorada, Caldas. Su perfil técnico y académico fue uno de los principales argumentos esgrimidos por los congresistas para respaldar su candidatura. Cuenta con una hoja de vida de altísimo nivel:

Formación académica: Doctor en Derecho con una estancia posdoctoral en la prestigiosa Università di Bologna, en Italia.

Posgrados: Posee dos maestrías y seis especializaciones cursadas en tres de las universidades más importantes del país: Universidad de los Andes, Universidad Externado de Colombia y Pontificia Universidad Javeriana.

Trayectoria técnica y militar: Es auditor internacional certificado en Londres, egresado del Curso de Información Militar y Defensa Nacional (CIDENAL) y Oficial de la Reserva Profesional de la Policía Nacional de Colombia.

Tras su elección, Laverde Vargas se dirigió a la plenaria enfatizando el impacto social negativo que genera la pérdida de recursos públicos en las regiones más vulnerables del país. Asimismo, trazó su principal objetivo técnico: la modernización institucional de la Contraloría General de la República para hacerle frente a la corrupción con herramientas de vanguardia.