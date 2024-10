El Yeferson se lució con regalos de navidad para su novia y hermana generando comentarios de sus lujosos detalles de esta temporada.

Como un Papá Noel así se vio al influencer Yefeson Cossio, quien regaló dos autos uno Mercedes Benz y una Toyoya último modelo a su novia Carolina Gómez y hermana menor Gisela. «Yo acá llorando caro» fue el mensaje para los 11 millones de seguidores del Yeferson quien como una celebridad de las redes, no quiso pasar por alto «su generosidad familiar». Ambas en sus respectivas cuentas le agradecieron el «gesto millonario» del que ya fans andan sacando cifras. La hermana menor no escatimo en decir «que son muchas lágrimas y sonrisas con lo regalos que él le ha dado». En esta oportunidad no se vio el regalo de Cintya quien le agradeció por el detalle a la menor de los Cossio. No faltaron los mensajes negativos y que atacan a Yeferson por hechos sucedidos con sus recomendaciones económicas pero se pierden con los positivos.

«El Yeferson» sabe como hacer regalos

Entre los mensajes se destaca el de Gisela sobre el regalo de su hermano: «Recuerdo que hace unos años estábamos hablando de carros, y te dije. “Me gustan mucho los carros grandes, incluso te decía que no me importaba que fuera chiquita. Que mi sueño era algún día tener un carro así. Y llegas tú y me cumples ese sueño qué todavía estaba en pie, gracias por todo, por ser esa persona tan linda y de buen corazón, por ser ese hermano y más que un hermano un papá, por cuidarme y darme tantas oportunidades, sabes que todos los días estoy trabajando por ser mejor en lo qué hago y que te sientas orgullosa de mí como yo lo estoy de ti. Te amo muchas gracias por tanto».

Gisela la hermana menos de Yeferson Cossio presenta a la Familia

