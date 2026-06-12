Resumen: la decisión de cara a la segunda vuelta presidencial debe ser ante todo responsable. Nos va en ello la recuperación del campo y… la paz de Colombia

El voto ganadero es . . . por el campo y la paz

Hoy creo en lo mismo que hace 12 años: “El imperio de la Ley como máxima norma de convivencia y “llave” de una paz perdurable; la seguridad para todos como derecho inalienable y bien fundante para cualquier proyecto de desarrollo y de Nación; el respeto a la legítima propiedad privada, la recuperación del campo como política de Estado…”

Así escribía en junio de 2014, cuando Santos buscaba reelegirse sometiendo al país a la encerrona de ser amigos o enemigos de la paz y, como ejemplo para estos últimos, FEDEGÁN era víctima de una persecución oficial sin precedentes, aunque no éramos enemigos de la paz, sino de las negociaciones que acordaron impunidad y una reforma rural con quienes habían destruido el campo y perseguido a los ganaderos durante décadas.

En noviembre de ese año, Santos fue a nuestro Congreso Nacional a vender “su paz” e indisponer a los ganaderos contra su dirigencia con una advertencia: “los gremios no están para hacer política”.

¿Por qué estas remembranzas? Primero, porque hoy sigo creyendo en la recuperación del campo como condición para la paz. Veinte años atrás, en noviembre de 2004, cuando presidí mi primer Congreso Ganadero, había afirmado que “para ganar la paz, es preciso ganar el campo primero”.

Y segundo, porque, mal que le pese a Santos, creo en el derecho de las organizaciones civiles, entre ellas los gremios, a asumir una “posición política” frente a quien los gobierna o los ha de gobernar. En uso de ese derecho, la Junta Directiva Nacional de FEDEGÁN, expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella, por ser quien expresa los intereses y expectativas de la ganadería.

Sabemos que recuperar el campo es la promesa gubernamental más incumplida y que, dado el abandono que está detrás de la violencia, cumplirla no es cosa fácil. No pedimos milagros a la “patria milagro”, pero sí derroteros y política pública con realismo y permanencia.

Pedimos vías terciarias, hoy ancladas en el siglo XIX, que puedan conectar al campo con la Colombia urbana del XXI; y en la misma dirección, pedimos CONECTIVIDAD, una carencia sintomática del abandono rural.

Pedimos crédito de fomento exclusivo para los eslabones primarios de las cadenas agroalimentarias, con asistencia técnica y condiciones acordes con el potencial agropecuario del país. Pedimos el rescate de AGROSAVIA y los programas de Ciencia, Tecnología e Innovación que soportan el desarrollo. Pedimos solución a la trazabilidad, que se atraviesa al potencial exportador ganadero.

Pedimos catastro y predial que consulten la realidad productiva de la tierra y, por supuesto, respeto a su legítima propiedad. Pedimos riego, servicios, educación y salud rural. En fin, pedimos devolverle al campo su dignidad como proyecto productivo y de vida.

Por ello, la decisión de cara a la segunda vuelta presidencial debe ser ante todo responsable. Nos va en ello la recuperación del campo y… la paz de Colombia.

@jflafaurie