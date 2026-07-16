Resumen: El reconocido pianista y compositor Arthur Hanlon regresará a Bogotá el próximo 5 de septiembre de 2026 con su aclamada gira “2 Manos, 1 Mundo” en el Centro Cultural Gimnasio Moderno. El espectáculo, producido por Breakfast Live y apto para todo público, celebrará más de dos décadas de una trayectoria única que ha revolucionado la música latina al posicionar el piano instrumental en la cima de las listas de éxitos mediante colaboraciones con grandes estrellas de la región. Las entradas ya se encuentran disponibles en TuBoleta.

El virtuoso del piano Arthur Hanlon regresa a Bogotá con su gira “2 Manos, 1 Mundo”

Arthur Hanlon ha logrado lo que para muchos parecía una misión imposible: sentar a un piano de cola en la misma mesa de los grandes éxitos del pop y el género urbano actual. Tras consolidarse como una de las figuras más disruptivas de la industria, el músico estadounidense anunció su esperado regreso a Colombia el próximo 5 de septiembre en el escenario del Centro Cultural Gimnasio Moderno.

Este concierto forma parte de su gira internacional “2 Manos, 1 Mundo”, un espectáculo que conmemora más de dos décadas de una carrera artística tan atípica como brillante. En esta presentación, Hanlon estará acompañado por su banda, invitados especiales y una propuesta visual envolvente diseñada para transformar el auditorio en una experiencia cercana y memorable.

El puente entre la academia y el sabor latino

A lo largo de su trayectoria, Hanlon ha derribado los prejuicios que encasillan al piano exclusivamente en los solemnes auditorios de música clásica. Su audacia lo ha llevado a ser el único pianista instrumental firmado actualmente por Sony Music y el primero en colarse en los codiciados charts de Billboard en más de una década, alcanzando el puesto número uno con su éxito “La Gorda Linda”.

Su secreto ha sido saber conectar con la identidad musical de América Latina. Por sus teclas han pasado las voces de leyendas y estrellas contemporáneas a través de éxitos que el público ya hizo suyos:

“Goodbye”, junto a Carlos Vives y Goyo.

“Si Tú Te Vas”, en colaboración con Fonseca.

“Sol”, al lado de Manuel Medrano.

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Proyectos históricos con figuras de la talla de Marc Anthony, Laura Pausini y ChocQuibTown.

Su impacto también ha quedado registrado en la televisión. Es la mente detrás del histórico especial Encanto del Caribe (grabado en Puerto Rico) y de los exitosos especiales de HBO Piano y Mujer (volúmenes 1 y 2), donde rindió homenaje al talento femenino de la región.