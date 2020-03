El virólogo Burioni: Si no llegan resultados habrá que extremar las medidas

El virólogo italiano Roberto Burioni, el primero que en el país anunció la peligrosidad del coronavirus y la necesidad de tomar medidas, ahora continúa pidiendo sin descanso en las redes sociales y en los medios de comunicación que no se subestime al virus y que sólo se le puede combatir “quedándose en casa”.

Burioni explica en una entrevista a EFE que las medidas que ha tomado Italia para limitar la difusión del coronavirus “son muy estrictas y ahora sólo hay que esperar que den los frutos”.

Pero, advierte que “tienen que ser respetadas, si no, no vale de nada”, y como denuncia en las redes sociales son inútiles si siguen saliendo en grupo las personas a la calle.

Italia registra ya 2.978 fallecimientos con coronavirus, al haber aumentado en 475 en las últimas 24 horas, según el último balance, y el número de casos positivos actualmente es de 28.710.

Burioni, profesor de la Universidad Vida-salud del hospital San Raffaele de Milán, alerta de que “si los frutos no llegan tendremos que implementar medidas más severas”.

Sobre la situación en España, con un aumento constante de los contagiados, Burioni sólo pide que “nadie subestime lo que está pasando”, porque “he visto los números y el virus se está difundiendo rápidamente”.

El pasado 8 de enero, Burioni anunció la peligrosidad de este virus y luchó a golpe de vehementes declaraciones contra aquellos colegas que hablaban de “simple gripe” tachándolos de “inconscientes”.

“Esto es un virus muy contagioso y lo estamos viendo con la rapidez de difusión. Es un virus que causa una enfermedad muy peligrosa, y que no sólo mata a un numero importante de personas sino que además manda muchas personas a las unidades de cuidados intensivos”, añade.

Y el mayor peligro, agrega, “deriva no sólo de los fallecimientos sino que puede colapsar totalmente los servicios sanitarios de cualquier región, imaginemos una menos organizada que la Lombardía”.

En sus intervenciones repite que uno de los problemas más serios es “el contagio de los operadores sanitarios”.

¿Y qué más se puede hacer? Burioni responde que hay que respetar las medidas y sobre todo no salir de casa. “Se sale sólo para realizar cosas indispensables”, subraya.

El Gobierno italiano está pensando suprimir también la posibilidad permitida hasta ahora, de salir de casa para hacer deporte, correr o montar en bicicleta.

“¿Hacer deporte es indispensable? Correr no es indispensable, si no se corre no pasa nada. En estos momentos es oportuno limitar todas las actividades no indispensables”, reitera.

Y ante aquellas actividades que no pueden detenerse como algunas fábricas, exhorta a que “se pongan urgentemente en marcha medias que permitan a los trabajadores trabajar en total seguridad”.

“Quedaos en casa, el virus no se transmite solo. Se transmite sólo si alguna persona lo transporta, así que en casa no hay peligro”, destaca.

Asimismo, este divulgador ha puesto en marcha un sitio Internet (www.medicalfacts.it) en el que actualiza todas las investigaciones sobre el virus y se encarga de verificar todos los bulos que corren por la web.

“No se detendrá en breve la epidemia, pero si la llevamos a un nivel de control podremos combatirla con otras armas y no sólo estando en casa. Son días decisivos y tenemos que resistir sabiendo que si ganamos el futuro será nuestro”, es uno de los llamamientos del virólogo con más de 190.000 seguidores en las redes.

EFE