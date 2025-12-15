El viejito Toby se perdió en Rionegro: requiere cuidados especiales por su avanzada edad

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Se solicita colaboración urgente a la comunidad de Rionegro para encontrar a Toby, un perrito de avanzada edad que se ha extraviado.

    Toby se perdió en el sector de El Porvenir,cerca a la cancha de tejo. Dada su edad, requiere de cuidados especiales y su familia se encuentra muy preocupada por su bienestar.

    Si usted ha visto a Toby o tiene alguna información que pueda ayudar a su regreso, por favor, comuníquese de inmediato al: 313 614 5372.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


