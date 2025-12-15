Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

El viejito Toby se perdió en Rionegro: requiere cuidados especiales por su avanzada edad

Minuto30.com .- Se solicita colaboración urgente a la comunidad de Rionegro para encontrar a Toby, un perrito de avanzada edad que se ha extraviado.

Toby se perdió en el sector de El Porvenir,cerca a la cancha de tejo. Dada su edad, requiere de cuidados especiales y su familia se encuentra muy preocupada por su bienestar.

Si usted ha visto a Toby o tiene alguna información que pueda ayudar a su regreso, por favor, comuníquese de inmediato al: 313 614 5372.