Resumen: José Manuel Restrepo entregó la casa sismorresistente a doña Nolby en tiempo récord, en una alianza entre el Gobierno de Abelardo De La Espriella, la Federación Nacional de Cafeteros y la Fundación Argos.

¡El «Vice» cumplió! Reconstruyen en 11 días la vivienda de caficultora en Circasia, afectada por el terremoto

Minuto30.com .- En una muestra de articulación interinstitucional y respuesta inmediata ante desastres naturales, se llevó a cabo la entrega oficial de una vivienda completamente reconstruida y dotada de especificaciones sismorresistentes a doña Nolby, una tradicional caficultora de la zona rural del municipio de Circasia, en el departamento del Quindío.

El inmueble había quedado severamente averiado tras el movimiento telúrico registrado el pasado 10 de agosto, dejando a la productora campesina en una situación de alta vulnerabilidad habitacional.

La entrega del predio, ejecutada en un plazo récord de apenas 11 días de obras civiles, fue encabezada por José Manuel Restrepo Abondano, quien destacó que el proyecto materializa los compromisos adquiridos en terreno durante las visitas de evaluación técnica posteriores a la emergencia sísmica. La iniciativa contó con el respaldo estratégico de la Federación Nacional de Cafeteros y el músculo técnico y logístico de la Fundación Argos, consolidando un esquema de cooperación público-privada para la reconstrucción rural.

De la tragedia del 10 de agosto a la edificación sismorresistente

Evaluación estructural y diseño sismorresistente: Ingenieros de la Fundación Argos y técnicos de los comités de cafeteros levantaron la topografía del terreno y determinaron la demolición de los muros agrietados para erigir una estructura moderna regida bajo la norma colombiana de sismorresistencia (NSR-10).

Celeridad operativa en 11 días: Gracias al ensamblaje de sistemas constructivos modulares y vaciado de concretos acelerados, las cuadrillas de operarios lograron levantar la cimentación, mampostería estructural, cubiertas livianas y acabados en menos de dos semanas.

Espacios funcionales para la vida cafetera: La nueva vivienda no solo garantiza seguridad física ante futuros eventos telúricos, sino que conserva la funcionalidad requerida para las labores campesinas, integrando áreas sociales, cocina ventilada, habitaciones amplias y conexiones básicas de saneamiento.

Alianza público-privada: la clave de la rápida ejecución

La intervención en Circasia se posiciona como un modelo de gestión que busca eludir los prolongados trámites burocráticos que tradicionalmente demoran la ayuda estatal en zonas de desastre.

La coordinación entre los tres actores fue determinante para el éxito del proyecto:

La Federación Nacional de Cafeteros: Aportó el censo veredal, la caracterización socioeconómica de los caficultores afectados y el acompañamiento gremial directo a través del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío.

La Fundación Argos: Suministró el material estructural, asesoría en ingeniería civil y soluciones de vivienda comunitaria adaptadas a las condiciones climáticas y geológicas de la cordillera central.

El componente gubernamental: Articuló los canales institucionales para que las exenciones, transportes y apoyos complementarios llegaran directamente al predio sin intermediarios.

«A doña Nolby, caficultora de la zona rural de Circasia, Quindío, le prometí ayudarla a recuperar su hogar después del terremoto del 10 de agosto. Hoy regreso a cumplirle: en solo 11 días, y con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros y la Fundación Argos, le entregamos una casa reconstruida y sismorresistente», señaló Restrepo al formalizar la entrega.

El programa «Patria Milagro»

«Doña Nolby es un ejemplo de resiliencia y colombianidad, y esta es la #PatriaMilagro del presidente Abelardo De La Espriella: un gobierno que cumple, trabaja de la mano del sector privado y está del lado de quienes más lo necesitan», remarcó Restrepo Abondano en su balance público, deseándole bendiciones a la productora en su nuevo hogar.

Esta directriz enfatiza la ejecución pragmática de obras, la descentralización de recursos y la presencia directa en los territorios para resolver problemas de infraestructura social básica.

El acto de entrega concluyó entre muestras de agradecimiento de los vecinos de la vereda, quienes destacaron que la celeridad de las obras devuelve la tranquilidad a una familia cafetera insignia de Circasia y establece un estándar de respuesta que las comunidades rurales del Quindío esperan ver replicado en otros predios damnificados por la actividad telúrica.