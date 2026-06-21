El venezolano Pedro Luis Fonseca desapareció en Villa Hermosa en diciembre de 2025: su familia lo busca

Resumen: Cualquier información, por pequeña que parezca, puede hacer una gran diferencia para que regrese a salvo con sus seres queridos

Minuto30.com .- Autoridades y familiares solicitan el apoyo urgente de la comunidad para localizar a Pedro Luis Fonseca Fonseca, un ciudadano de nacionalidad venezolana de 32 años de edad. El hombre fue visto por última vez el 16 de diciembre de 2025, en el barrio Villa Hermosa, en el oriente de Medellín. Desde esa fecha, sus allegados no tienen noticias sobre su paradero y piden la colaboración masiva para lograr encontrarlo.

Se conocen algunas señales particulares que son fundamentales para su identificación. Pedro Luis tiene un tatuaje en uno de sus brazos con el nombre «EDDITH», además de presentar una cicatriz visible en la cabeza; estos rasgos físicos pueden ser determinantes para que alguien en la calle logre reconocerlo.

Cualquier información, por pequeña que parezca, puede hacer una gran diferencia para que regrese a salvo con sus seres queridos. Si usted lo ha visto o tiene algún dato que ayude a establecer su ubicación actual, por favor comuníquese de manera inmediata con las autoridades competentes o llame a la línea celular 318 532 2852 de la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía, la cual se encuentra habilitada para recibir cualquier reporte.

¡Comparte este mensaje! y ayudanos a que Pedro Luis regrese a su hogar, sano y salvo.