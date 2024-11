Caracas, 20 ene (EFE).- El ciclista venezolano Luis Mora, del equipo Fundación Ángeles Hernández, conquistó este sábado la séptima y penúltima etapa de la Vuelta al Táchira, que sigue liderada por el ecuatoriano Jonathan Caicedo, del mexicano Petrolike.

La jornada consistió en un retador tramo de 140,9 kilómetros que incluyó a la ciudad colombiana Cúcuta, fronteriza con Venezuela, que el vencedor de hoy recorrió en un tiempo de 3 horas con 56 minutos y 34 segundos.

Tras el ganador, llegaron de segundo y tercero los venezolanos Enmanuel Viloria, de Lotería del Táchira, y Daniel Abreu, de Camimpeg Carbomat, respectivamente.

En declaraciones a periodistas, Mora agradeció a su equipo por la confianza "desde el día uno" y dijo haber llorado "de la felicidad".

"Siempre quería ganar y nunca podía", expresó el hoy vencedor.

Por su parte, Caicedo aseguró que el trayecto de este sábado fue "muy difícil" y "muy duro", y sintió que "casi" dejaba "la vida ahí".

"Esto, hasta que no se acaba, no se acaba. Esperamos el día de mañana contar con toda la suerte del mundo, que no pase ningún percance", agregó el líder.

En la edición 59 de la competición, los organizadores mantendrán las novedades incorporadas en 2023, de un trayecto que atraviesa Cúcuta y un clásico femenino el domingo, cuando finalizará la llamada prueba reina del ciclismo sudamericano.

El gobernador de Táchira, Freddy Bernal, adelantó que, para la próxima edición, las autoridades evalúan extender la competición para que llegue hasta el municipio colombiano de Pamplona, así como la posibilidad de invitar a equipos de Rusia y China.

– Clasificación general:

.1. Jonathan Caicedo (MEX-Petrolike) 22h58:12

.2. Juan Ruiz (VEN-Gobernación de Trujillo) a 28

.3. Nelson Camargo (VEN-Gobernación de Trujillo) a 59

.4 Luis Pinto (VEN-Multimarcas Mutraining) a 1:21

.5. Yonnatta Monsalve (VEN-Osorio G-Triple Gordo) a 2:09

.6. Édgar Pinson (COL-Shimano) a 3:14.

Por: EFE