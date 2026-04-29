¡El Vaticano clama paz para Colombia! Papa León XIV envía urgente mensaje tras escalada de violencia en Cauca y Valle

Resumen: El pronunciamiento del Santo Padre llega en uno de los momentos más críticos para el suroccidente de Colombia. Las disputas territoriales entre grupos armados organizados, los ataques a la población civil y hallazgos como el reciente explosivo de 20 kilos de pentolita neutralizado por el Ejército en El Plateado

Minuto30.com -. La grave crisis de seguridad y orden público que azota al suroccidente colombiano no es ajena a los ojos del mundo. En las últimas horas, el Papa León XIV se pronunció oficialmente sobre la delicada situación que atraviesan los habitantes de esta región, enviando un mensaje de solidaridad y un urgente llamado al cese de hostilidades.

Unas sentidas palabras del Sumo Pontífice, fueon enviadas el Vaticano por el sumo pontífice, pidiendo a los actores armados abandonar el camino del terror que tantas vidas ha cobrado.

“Con dolor y preocupación”: El mensaje del Pontífice

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), @Pontifex_es, el líder de la Iglesia Católica expresó su profunda tristeza por los recientes acontecimientos violentos que han enlutado a familias enteras en departamentos como el Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

El Papa León XIV dedicó sus oraciones a las comunidades afectadas y fue enfático en su rechazo a las acciones terroristas:

“Con dolor y preocupación, he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas. Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares, y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz”.

Un llamado “de amor” en medio de la tempestad

El pronunciamiento del Santo Padre llega en uno de los momentos más críticos para el suroccidente de Colombia. Las disputas territoriales entre grupos armados organizados, los ataques a la población civil y hallazgos como el reciente explosivo de 20 kilos de pentolita neutralizado por el Ejército en El Plateado (Argelia, Cauca), han mantenido a la población sumida en la zozobra.

Para la Iglesia en Colombia y las organizaciones de derechos humanos, las palabras del Papa León XIV representan:

Un respaldo moral y espiritual: Para las miles de víctimas y familias campesinas que resisten en medio del fuego cruzado.

Una presión internacional: Hacia los actores armados, como disidencias y el ELN, para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y detengan los ataques indiscriminados.

Un mensaje al Gobierno: Para redoblar los esfuerzos en la búsqueda de soluciones de fondo que garanticen la tranquilidad en estos territorios históricamente golpeados por el conflicto.

La comunidad internacional y distintos líderes sociales en el país ya se han hecho eco de este trino, sumándose a la oración del Papa León XIV y exigiendo que la vida de los colombianos en el Cauca y el Valle y sus alrededores sea respetada por encima de cualquier interés armado; sin olvidar lo que vive Catatumbo.