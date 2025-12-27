Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El «vallenatazo» de J Balvin y Bzrp «barre» en redes: casi millón y medio de vistas en 4 horas

    Tras el éxito de sesiones anteriores, la dupla Balvin-Bizarrap llega para reclamar el trono

    Publicado por: SoloDuque

    El «vallenatazo» de J Balvin y Bzrp «barre» en redes: casi millón y medio de vistas en 4 horas

    Resumen: El mundo de la música urbana se detuvo este viernes con lo que ya se cataloga como una de las colaboraciones más arriesgada y exitosa del año

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El mundo de la música urbana se detuvo este viernes con lo que ya se cataloga como una de las colaboraciones más arriesgada y exitosa del año. El “Niño de Medellín“, J Balvin, unió fuerzas con el “Rey Midas” de las consolas, Bizarrap, para la BZRP Music Session #62, y el resultado ha sido un terremoto digital: un vallenato con el sello futurista del argentino.

    En tan solo 4 horas, el video oficial ha barrido en redes sociales, superando el millón y medio de visualizaciones, posicionándose como el #2 en tendencias globales y encendiendo el debate por su sonido disruptivo.

    Captura de video

    J Balvin vuelve a sus raíces con un toque “Biza”

    Lo que nadie esperaba era que Balvin optara por un ritmo tan autóctono de Colombia. Con un acordeón protagonista y una letra que mezcla la nostalgia con el éxito, la sesión se aleja del sonido industrial de otras entregas para darle paso al sentimiento vallenato.

    “Es un homenaje a mi tierra, a lo que crecí escuchando, pero llevado al espacio por el Biza”, habría comentado el artista paisa en sus redes sociales minutos antes del estreno. La crítica y los fanáticos han aplaudido que Balvin use la plataforma de las sesiones más famosas del mundo para exportar el folclor nacional.

    Captura de video

    Las cifras del fenómeno “J Balvin – BZRP”

    El impacto en redes no tiene precedentes para un cierre de año:

    YouTube: +1.5 millones de vistas en 240 minutos.

    TikTok: El audio ya cuenta con miles de videos creados por usuarios que celebran el “vallenatazo”.

    Spotify: Se proyecta como la canción más escuchada de este fin de semana de “recalentado”.

    ¿La sesión definitiva del 2025?

    Tras el éxito de sesiones anteriores con artistas como Shakira y Quevedo, la dupla Balvin-Bizarrap llega para reclamar el trono.

    La habilidad de Bizarrap para transformar el vallenato en un hit de discoteca y la capacidad de Balvin para fluir sobre ritmos tradicionales confirman por qué ambos son líderes indiscutibles de la industria.

    Captura de video

    Aquí más Noticias de Entretenimiento

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Informe de gestión Corantioquia 2025

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.