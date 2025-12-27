Resumen: El mundo de la música urbana se detuvo este viernes con lo que ya se cataloga como una de las colaboraciones más arriesgada y exitosa del año

El «vallenatazo» de J Balvin y Bzrp «barre» en redes: casi millón y medio de vistas en 4 horas

Minuto30.com .- El mundo de la música urbana se detuvo este viernes con lo que ya se cataloga como una de las colaboraciones más arriesgada y exitosa del año. El “Niño de Medellín“, J Balvin, unió fuerzas con el “Rey Midas” de las consolas, Bizarrap, para la BZRP Music Session #62, y el resultado ha sido un terremoto digital: un vallenato con el sello futurista del argentino.

En tan solo 4 horas, el video oficial ha barrido en redes sociales, superando el millón y medio de visualizaciones, posicionándose como el #2 en tendencias globales y encendiendo el debate por su sonido disruptivo.

J Balvin vuelve a sus raíces con un toque “Biza”

Lo que nadie esperaba era que Balvin optara por un ritmo tan autóctono de Colombia. Con un acordeón protagonista y una letra que mezcla la nostalgia con el éxito, la sesión se aleja del sonido industrial de otras entregas para darle paso al sentimiento vallenato.

“Es un homenaje a mi tierra, a lo que crecí escuchando, pero llevado al espacio por el Biza”, habría comentado el artista paisa en sus redes sociales minutos antes del estreno. La crítica y los fanáticos han aplaudido que Balvin use la plataforma de las sesiones más famosas del mundo para exportar el folclor nacional.

Las cifras del fenómeno “J Balvin – BZRP”

El impacto en redes no tiene precedentes para un cierre de año:

YouTube: +1.5 millones de vistas en 240 minutos.

TikTok: El audio ya cuenta con miles de videos creados por usuarios que celebran el “vallenatazo”.

Spotify: Se proyecta como la canción más escuchada de este fin de semana de “recalentado”.

¿La sesión definitiva del 2025?

Tras el éxito de sesiones anteriores con artistas como Shakira y Quevedo, la dupla Balvin-Bizarrap llega para reclamar el trono.

La habilidad de Bizarrap para transformar el vallenato en un hit de discoteca y la capacidad de Balvin para fluir sobre ritmos tradicionales confirman por qué ambos son líderes indiscutibles de la industria.

