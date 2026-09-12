Resumen: Durante lo corrido de 2026, el mercado inmobiliario del Valle de Aburrá ha demostrado un gran dinamismo al superar los 33 mil negocios de propiedad raíz, con ventas de vivienda nueva lideradas principalmente por Medellín y Bello en un contexto donde los compradores priorizan la ubicación, la calidad de vida y el potencial de valorización. Como respuesta a este crecimiento, que también impulsó el sector de los arrendamientos, del 25 al 27 de septiembre se realizará la Feria de la Vivienda 2026 en Plaza Mayor Medellín; un evento organizado por La Lonja que reunirá a entidades financieras, expertos del sector y una robusta oferta de más de 400 proyectos nuevos y 6.500 inmuebles usados para que las familias e inversionistas puedan comparar opciones y tomar la mejor decisión de compra.

El Valle de Aburrá registra más de 33 mil negocios inmobiliarios en 2026; Medellín y Bello lideran las ventas

El mercado inmobiliario en el Valle de Aburrá mantiene un ritmo dinámico durante 2026. Hasta el mes de julio, se han consolidado 33.190 transacciones de propiedad raíz en la subregión. Dentro de este panorama, Medellín (2.056 unidades) y Bello (1.603 unidades) se posicionan como los municipios líderes en la venta de vivienda nueva, evidenciando el protagonismo de los territorios metropolitanos por su conexión y disponibilidad de suelo.

De acuerdo con las cifras entregadas, durante el primer semestre se comercializaron 7.482 viviendas nuevas en el área metropolitana, de las cuales el 36 % corresponde a Vivienda de Interés Social (VIS). En el Oriente cercano, las ventas alcanzaron las 1.605 unidades. Este comportamiento responde a un cambio en las prioridades de los compradores, quienes hoy evalúan de forma integral la ubicación, la movilidad, la cercanía a centros educativos y laborales, y el potencial de valorización antes de tomar una decisión de compra.

El sector de los arrendamientos también atraviesa un gran momento, convirtiendo a la finca raíz en una excelente alternativa de inversión para generar ingresos. Hasta julio, la colocación de vivienda en alquiler creció un 11,6 % frente al mismo periodo de 2025, los tiempos de ocupación de los inmuebles se redujeron un 9,6 % y los cánones aumentaron en promedio un 7,1 %.

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Para conectar toda esta dinámica del mercado con los ciudadanos, del 25 al 27 de septiembre se llevará a cabo la Feria de la Vivienda 2026 en los pabellones Verde y Azul de Plaza Mayor Medellín. El evento, organizado por La Lonja – El Gremio Inmobiliario bajo el lema “Aquí se construye tu futuro”, ofrecerá a los visitantes un abanico de más de 400 proyectos de vivienda nueva y 6.500 opciones de vivienda usada. Los asistentes podrán recibir asesoría de múltiples entidades financieras, cajas de compensación y del Fondo Nacional del Ahorro, además de participar en más de 12 charlas especializadas para tomar decisiones informadas sobre su futuro patrimonial.