Monterrey (México), 22 feb (EFE).- El uruguayo Robert Siboldi, entrenador de los Tigres UANL del fútbol mexicano, aseguró este jueves que las críticas que desencadenaron su “presunta conducta violenta” contra el colombiano Willer Ditta, central del Cruz Azul, lo hicieron sentir como un delincuente.

“En la semana me hicieron parecer un delincuente que se tenía que ir a la cárcel de El Salvador, acusándome como si hubiese matado a alguien en un partido. ¿Por qué se hizo esta película y se inventaron cosas? Me siento triste y en deuda, pero con mi afición e institución”, explicó en una rueda de prensa.

Siboldi fue castigo el miércoles pasado con tres partidos de sanción y una multa económica por la Federación Mexicana de Fútbol, que concluyó que el estratega de 58 años tuvo una “presunta conducta violenta” en contra de Ditta, el sábado anterior en el partido la séptima jornada del torneo Clausura 2024 en el que el Cruz Azul venció por 1-0 a los Tigres UANL.

Al final de este duelo se generó una trifulca en la que Siboldi posiblemente le soltó una patada por la espalda a Ditta, por la que el técnico fue sancionado por la Federación Mexicana.

“Quiero que quede bien claro que nunca quise agredir a nadie. Mi postura desde que empezaron los forcejeos y el conato fue de intervenir para separar y calmar. Mi error es meterme, no debí haber salido de mi zona e invadir la cancha”, añadió el técnico dos veces campeón de la liga del fútbol mexicano.

Según el estratega, su intención era acercarse a calmar a Ditta, quien por la trifulca también fue sancionado con tres partidos.

“Veo que Ditta está enojado y quiero calmarlo, pero no se puede y se vuelve a generar otro conato y ahí participo, hago una zancadilla, busco intervenir para ayudar a calmar, pero di un paso largo, quedé con un pie de apoyo y me desestabilicé. No me caí de milagro en mi intención de calmar los ánimos”, señaló.

Siboldi afirmó que una prueba de que nunca intentó agredir a Ditta fue que cuando el colombiano salió expulsado y se lo encontró, se saludaron.

“Quiero ofrecer disculpas a la afición, al club, al cuerpo técnico, jugadores, no por lo que pasó sino por lo que viene, no voy a poder estar en mi lugar de trabajo y es lo que más me molesta. Acato la sanción, pero no la comparto”.

El primer partido que se perderá Siboldi será el de este sábado en la visita de los Tigres al Atlas en la octava jornada del Clausura; los felinos marchan en el sexto lugar, a cinco unidades de igualar al líder Cruz Azul.

Por: EFE