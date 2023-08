El uruguayo Brian Rodríguez afirma que nunca ha pedido salir del América

in

México, 25 ago (EFE).- El uruguayo Brian Rodríguez, centrocampista del América mexicano, afirmó este viernes que nunca solicitó salir de las Águilas.

“Es un tema del que se habló mucho y a mí no me gusta. Nunca dije que quería, ni quiero salir de América; me siento muy bien aquí, el equipo pagó mucha plata para que yo viniera y quiero cumplir”, dijo Rodríguez en conferencia de prensa.

Las especulaciones en torno a que el jugador quería emigrar surgieron porque durante el certamen anterior sólo inició cuatro partidos como titular de los 12 que jugó bajo la dirección del argentino Fernando Ortiz, anterior entrenador de las Águilas.

El panorama para el nacido en Rivera cambió con la llegada, para el Apertura 2023, del brasileño André Jardine al timón.

El centrocampista, de 23 años, quien llegó al América en el Apertura 2022, ha jugado tres partidos como indiscutible en cuatro juegos en este certamen, aunque dijo que aún está lejos de su mejor momento.

“No me siento en mi mejor momento, con mi corta edad aún tengo mucho por aportar. El profe me ayudó mucho, hablo mucho con él, lo hago en portugués y entiendo mejor cómo quiere usar a sus extremos y eso me ha ayudado”.

Producto de ese entendimiento con Jardine, Rodríguez ha anotado en semanas consecutivas, en el empate ante Atlas en la jornada cuarto y en el triunfo ante Necaxa de la semana cinco.

“Trabajo al 100 con la cabeza puesta en el América; vine a ganar, pienso en salir campeón y estoy muy contento de estar aquí”, reiteró.

El uruguayo se mostró contento de responder con goles ante las ausencias de su compatriota Jonathan Rodríguez y Henry Martín, el goleador del equipo, que se encuentran lesionados.

“En mi cabeza sólo está el que ellos se recuperan luego de sus lesiones y yo estar a tope a las órdenes del entrenador para dar lo mejor para el equipo. Sé que generamos mucho en los partidos y muchas veces no podemos concretar y eso nos ha costado”.

Las Águilas marchan en el sexto lugar con siete unidades.

En la sexta jornada del Apertura 2023 el América recibirá este sábado al León.

Por: EFE