El último rastro de una tragedia: se busca hogar para cachorrita que quedó sola tras muerte de su dueño

Minuto30.com .- En medio del dolor que dejan los recientes hechos de violencia en zona rural de Abejorral, surge un llamado desesperado de humanidad. Una pequeña cachorrita ha quedado completamente sola y desprotegida en una finca, luego de que sus cuidadores murieron hace pocos días.
La perrita, que no entiende de conflictos ni de violencia, permanece en el lugar esperando a alguien que ya no volverá. Vecinos han tomado la iniciativa de buscarle un hogar urgente para evitar que muera de hambre o quede a merced del abandono en la montaña.
¡Adopción urgente!
Aunque la cachorrita se encuentra actualmente en Abejorral, quienes lideran la búsqueda de un hogar se han comprometido a realizar el traslado: “Si alguien la adopta de manera responsable, nosotros nos encargamos de traerla hasta Medellín“, aseguran.
¿Cómo puedes ayudar?
Si tienes el espacio, el amor y la responsabilidad para darle una segunda oportunidad a esta sobreviviente de la tragedia, comunícate de inmediato:
WhatsApp de contacto: 3104700218
