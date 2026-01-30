Menú Últimas noticias
    El último rastro de una tragedia: se busca hogar para cachorrita que quedó sola tras muerte de su dueño

    La perrita, que no entiende de conflictos ni de violencia, permanece en el lugar esperando a alguien que ya no volverá

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- En medio del dolor que dejan los recientes hechos de violencia en zona rural de Abejorral, surge un llamado desesperado de humanidad. Una pequeña cachorrita ha quedado completamente sola y desprotegida en una finca, luego de que sus cuidadores murieron hace pocos días.

    La perrita, que no entiende de conflictos ni de violencia, permanece en el lugar esperando a alguien que ya no volverá. Vecinos han tomado la iniciativa de buscarle un hogar urgente para evitar que muera de hambre o quede a merced del abandono en la montaña.

    ¡Adopción urgente!

    Aunque la cachorrita se encuentra actualmente en Abejorral, quienes lideran la búsqueda de un hogar se han comprometido a realizar el traslado: “Si alguien la adopta de manera responsable, nosotros nos encargamos de traerla hasta Medellín“, aseguran.

    ¿Cómo puedes ayudar?

    Si tienes el espacio, el amor y la responsabilidad para darle una segunda oportunidad a esta sobreviviente de la tragedia, comunícate de inmediato:

    WhatsApp de contacto: 3104700218

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


