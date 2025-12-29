Minuto30
  «El turno fue para mí»: El beisbolista Gio Urshela denunció robo en su casa de Barranquilla

    En la imagen, el parador en corto colombiano Gio Urshela de los Yanquis de Nueva York. EFE/Justin Lane/Archivo
    Minuto30.com .- La delincuencia en la capital del Atlántico no da tregua, y esta vez la víctima fue una de las máximas figuras del deporte colombiano. El pelotero de Grandes Ligas, el cartagenero Giovanny Urshela, denunció a través de sus redes sociales que delincuentes ingresaron a su residencia en Barranquilla para sustraer objetos de gran valor.

    El hurto se registró mientras el tercera base y su familia se encontraban fuera de la vivienda, momento que fue aprovechado por los asaltantes para ingresar con precisión quirúrgica al domicilio.

    Un ataque directo a su privacidad

    Según el relato del propio Urshela, los delincuentes no revisaron toda la casa al azar; se dirigieron directamente a la habitación principal. “Delincuentes se aprovecharon para entrar e ir directamente al cuarto donde duermo con mi esposa e hija, para llevarse joyas y objetos de valor”, expresó con indignación el pelotero.

    Pese a la cuantiosa pérdida material, Urshela envió un mensaje de tranquilidad respecto a sus seres queridos, aunque no ocultó su preocupación por el estado de inseguridad en la ciudad:

    “Afortunadamente estábamos por fuera. Lo más importante es la integridad de mi familia”, agregó, haciendo un llamado a la ciudadanía para que estén alertas ante su entorno cercano.

    Autoridades tras la pista de las joyas

    La Policía Metropolitana de Barranquilla y la Fiscalía ya fueron notificadas del suceso. Según fuentes oficiales, se están adelantando las investigaciones correspondientes, revisando cámaras de seguridad del sector y recopilando pruebas dactilares para dar con el paradero de los responsables.

    Se presume que los ladrones sabían exactamente lo que buscaban y conocían los movimientos de la familia, por lo que las autoridades no descartan que se trate de una banda organizada dedicada al hurto de viviendas de alto valor.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.

