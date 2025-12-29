«El turno fue para mí»: El beisbolista Gio Urshela denunció robo en su casa de Barranquilla

Minuto30.com .- La delincuencia en la capital del Atlántico no da tregua, y esta vez la víctima fue una de las máximas figuras del deporte colombiano. El pelotero de Grandes Ligas, el cartagenero Giovanny Urshela, denunció a través de sus redes sociales que delincuentes ingresaron a su residencia en Barranquilla para sustraer objetos de gran valor.

El hurto se registró mientras el tercera base y su familia se encontraban fuera de la vivienda, momento que fue aprovechado por los asaltantes para ingresar con precisión quirúrgica al domicilio.

Un ataque directo a su privacidad

Según el relato del propio Urshela, los delincuentes no revisaron toda la casa al azar; se dirigieron directamente a la habitación principal. “Delincuentes se aprovecharon para entrar e ir directamente al cuarto donde duermo con mi esposa e hija, para llevarse joyas y objetos de valor”, expresó con indignación el pelotero.

Pese a la cuantiosa pérdida material, Urshela envió un mensaje de tranquilidad respecto a sus seres queridos, aunque no ocultó su preocupación por el estado de inseguridad en la ciudad:

“Afortunadamente estábamos por fuera. Lo más importante es la integridad de mi familia”, agregó, haciendo un llamado a la ciudadanía para que estén alertas ante su entorno cercano.

Autoridades tras la pista de las joyas

La Policía Metropolitana de Barranquilla y la Fiscalía ya fueron notificadas del suceso. Según fuentes oficiales, se están adelantando las investigaciones correspondientes, revisando cámaras de seguridad del sector y recopilando pruebas dactilares para dar con el paradero de los responsables.

Se presume que los ladrones sabían exactamente lo que buscaban y conocían los movimientos de la familia, por lo que las autoridades no descartan que se trate de una banda organizada dedicada al hurto de viviendas de alto valor.