Se le metió a la mansión en Florida a Trump: Detenido un miembro del Tren de Aragua, estaba de infiltrado

El Tren de Aragua ha generado preocupación en Estados Unidos tras un incidente ocurrido en las cercanías de la mansión del presidente electo Donald Trump en Florida. Un miembro de esta peligrosa pandilla fue detenido por las autoridades locales, lo que ha despertado alarma debido a la cercanía con la residencia de Trump, quien asumirá la presidencia el próximo 20 de enero.

El sospechoso, un ciudadano venezolano, fue arrestado después de que la Patrulla Fronteriza de Miami lo identificara. El jefe de la Patrulla, Jeffrey Dinise, comunicó el suceso a través de sus redes sociales. Según Dinise, el implicado tenía antecedentes por “agresión con un arma letal” y estaba vinculado directamente con el Tren de Aragua, una de las pandillas más temidas en la región.

El agente también aseguró que, a pesar de este arresto, las investigaciones continúan para determinar si otros miembros de la banda están operando en el área de Florida. Este hallazgo ha generado incertidumbre, ya que la región en cuestión es el hogar del presidente electo.

La presencia del Tren de Aragua no solo se limita a Florida. La pandilla ha logrado infiltrarse entre los migrantes que llegan a Estados Unidos. Un informe de Telemundo reveló cómo la banda, junto con otros grupos criminales mexicanos, se escondía en casas de seguridad en la ciudad fronteriza de Juárez, Texas, y utilizaba a los migrantes para sus actividades ilícitas.

Los miembros del Tren de Aragua se dedicaron a secuestros, extorsiones y tráfico de personas. Se infiltraron entre los migrantes para obtener información que luego usaban como forma de extorsión y amenaza, presionando a las víctimas y a sus familias para que pagaran rescates.

Este episodio pone de manifiesto el alcance de la pandilla y su capacidad para operar dentro de Estados Unidos, generando una creciente preocupación por la seguridad en el país.

Palm Beach, FL: U.S. Border Patrol agents arrested a Venezuelan national who was identified as a gang member. He has a criminal record for assault w/ a deadly weapon. Our agents continue to keep our communities safe. #palmbeach #borderpatrol #arrest pic.twitter.com/ni3qCvu9fI

— Jeffrey Dinise (@USBPChiefMIP) December 10, 2024