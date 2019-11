El tremendo descuido de un actor por poco ocasiona venta de un guion de “Star Wars: The Rise of Skywalker” en eBay

Todo lo que tiene que ver con “Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker” se guarda bajo el máximo secreto, pero este lunes el director de esta película, J.J. Abrams, aseguró que el misterio pudo saltar por los aires ya que una copia del guion de esta cinta llegó a ponerse a la venta en eBay.

Abrams reveló hoy esta anécdota en una entrevista en el programa televisivo “Good Morning America”, de la cadena ABC, cuando hablaba sobre el gran despliegue de seguridad que rodea a esta nueva entrega de “Star Wars”, que llegará a los cines el 20 de diciembre.

“Uno de nuestros actores, no diré cuál, quiero decirlo pero no lo haré, dejó una copia del guion debajo de su cama y fue encontrado por alguien que limpiaba su cuarto”, contó.

“Y se lo dio a otra persona que fue a venderlo en eBay”, añadió.

Abrams relató que alguien en Disney, propietaria de los derechos de “Star Wars”, se dio cuenta de que había un guion en ese sitio web que “parecía legítimo”, por lo que la compañía tomó medidas de inmediato ante lo que podía haber sido una terrible filtración.

“Lo trajeron de vuelta antes de que fuera vendido”, finalizó Abrams.

El realizador, que ya fue el director de “Star Wars: Episode VII – The Force Awakens” (2015), reflexionó también por qué los finales dan miedo y, en especial, el que proporcionará esta película, que no solo termina la tercera trilogía de “Star Wars” sino que también culminará la historia de los Skywalker contada a través de los nueve filmes hasta ahora de la saga.

“Parte de que esto me dé miedo es porque (‘Star Wars’) me importa mucho. Parte de eso era también que no solo es un fin a tres películas sino a nueve y eso significa mucho para mucha gente, nosotros incluidos. Sentimos la presión, pero la oportunidad fue siempre más grande que el desafío”, describió.

Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega y el guatemalteco Óscar Isaac son algunos de los actores que lideran esta nueva película de “Star Wars” que llegará apenas unas pocas semanas del estreno de “The Mandalorian”, primera serie en acción real de la saga y que protagoniza el chileno Pedro Pascal.