El Tino Asprilla «enamorado de Viena Ruiz» según Caremonja que recordó una anecdota del jugador sobre Viena Ruiz.

Faustino «Tino» Asprilla es conocido en el medio como todo un caballero y conquistador. En su visita al programa «Buen Día Colombia» del Canal RCN, el ex jugador, empresario y presentador deportivo despertó sonrisas cuando alguien quiso saber si era verdad que entre él y Vina Ruiz hubo algo. Al estilo de «un caballero no tiene memoria» Tino respondió: “usted sabe que los hombres nunca cuentan, le corresponde es a ella”, afirmó él en respuesta a Orlando Liñán. Viena Ruiz la mujer de las piernas más bellas de Colombia, respondió que era mejor «quedarse calladito». Entre risas van y vienen. «Caremonja» amigo y publicista extrañable de Asprilla, «aseguró que Faustino, si estuvo tragado de Viena Ruiz». Recordó que hacía bromas cuando compraban las salchichas que tipo «Viena» y el jugador le daba picos a la lata. En la docuserie del Canal RCN TV, al parecer según el Tino Asprilla, revela el secreto si hubo fuego y cómo fue ese encuentro. Se recuerda otra paisa presentadora de noticiero y una ex reina de belleza además de una cantante cayeron en las redes de conquista de Fausto. Donde Viena, le sacó su secretos y tips para enamorar en instagram.

EL TINO ASPRILLA LE CONFIESA A VIENA RUIZ EL SECRETO DE CONQUISTA

El Dato: La docuserie de Asprilla constaráde 8 capítulos y serán definitivamente reveladores según Viena Ruiz. «Tino Asprilla, no nací para perder» es el título que el Canal RCN TV promocionará en sus redes y emisoras.

