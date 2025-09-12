Presentación del libro “El terrorismo internacional en el siglo XXI”, del exsecretario de educación Luis Guillermo Patiño y del director de doctorado de la UPB Porfirio Cardona. Foto: Cortesía
“El terrorismo internacional en el siglo XXI”, nuevo libro del exsecretario de educación Luis Guillermo Patiño y del director de doctorado de la UPB Porfirio Cardona

Resumen: Patiño manifestó que es clave una comprensión amplia que nos invite a reconocer que una de las intenciones del terrorismo es condicionar la toma de decisiones ciudadanas a través del miedo y el terror

El exsecretario de Educación de Medellín y exdirector de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB, Luis Guillermo Patiño Aristizábal, lanzó su más reciente libro: “El terrorismo internacional en el siglo XXI”, en coautoría con su colega y coordinador del Doctorado en Estudios Políticos y Jurídicos de la UPB, Porfirio Cardona Restrepo.

Patiño manifestó que es clave una comprensión amplia que nos invite a reconocer que una de las intenciones del terrorismo es condicionar la toma de decisiones ciudadanas a través del miedo y el terror. Asimismo, se refirió al ataque terrorista ocurrido ayer en Medellín, indicando que debe haber contundencia y estrategia en una respuesta integral del Estado.

Por su parte, Cardona advirtió que el terrorismo es una problemática de interés para todos los gobiernos debido a la incertidumbre y miedo que genera en la ciudadanía. Además, porque ha mutado a nuevas formas globales y mediáticas que deben atenderse con urgencia.

Ebook

Si busca el libro «El terrorismo internacional en el siglo XXI» de Luis Guillermo Patiño Aristizábal, puedes descargarlo en formato PDF directamente desde el repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana.

El evento contó con una conversación abierta entre los escritores y las profesoras Paula Andrea Pérez, de la Universidad de Antioquia, y Gloria Estella Zapata Serna, de la Universidad Pontificia Bolivariana, quienes ampliaron el diálogo en torno a las implicaciones jurídicas, políticas y sociales de este fenómeno.

