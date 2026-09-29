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    ¡El susto del año!: Habitante de Puerto Boyacá se encontró en la trocha con «Pepe» el hipopótamo

    Este caso pone de manifiesto la creciente y preocupante presencia de estos animales a lo largo de la región del Magdalena Medio

    Publicado por: SoloDuque

    ¡El susto del año!: Habitante de Puerto Boyacá se encontró en la trocha con «Pepe» el hipopótamo

    Resumen: El hipopótamo avistado fue identificado como 'Pepe', un individuo que actualmente se encuentra bajo labores de monitoreo y seguimiento por parte de las autoridades ambientales.

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    Minuto30.com .- En redes se viraliza cuando un habitante del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá) vivió momentos de alta tensión tras encontrarse cara a cara con un hipopótamo en una zona rural de esta población. El inusual encuentro vuelve a encender las alarmas sobre la expansión de esta especie en el territorio nacional.

    Las imágenes y el relato han desatado un gran revuelo, pues evidencia el riesgo constante que viven los pobladores de esta zona rural.

    El susto del año fue el que vivió un habitante de Puerto Boyacá, cuando se encontró de ferente con pepe, el hipopótamo

    El susto del año fue el que vivió un habitante de Puerto Boyacá, cuando se encontró de ferente con pepe, el hipopótamo. Capturas de video

    Y a los ojos se miró con «pepe»

    Un campesino de la zona se llevó un tremendo susto al toparse de frente con el enorme mamífero mientras se encontraba en el sector rural, una escena que evidencia el riesgo latente al que están expuestos los pobladores locales.

    El hipopótamo avistado fue identificado como ‘Pepe’, un individuo que actualmente se encuentra bajo labores de monitoreo y seguimiento por parte de las autoridades ambientales.

    Alerta territorial

    Este caso pone de manifiesto la creciente y preocupante presencia de estos animales a lo largo de la región del Magdalena Medio, donde se han ido desplazando y asentando cerca de las comunidades.

    Frente a la proliferación de esta especie y los riesgos asociados a su comportamiento territorial, las autoridades ambientales reiteran el llamado urgente a los habitantes para extremar las precauciones, evitar cualquier tipo de acercamiento, no provocarlos y reportar de inmediato los avistamientos a las entidades competentes.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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