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    «El sueño es, por fin, realidad»: Galán anuncia que el Metro de Bogotá superó el 80% de avance.

    Con el optimismo a flor de piel por los resultados entregados, Carlos F. Galán cerró su mensaje con una frase que resuena entre los habitantes de la ciudad

    Publicado por: SoloDuque

    metro de bogota avanza 4
    Foto: Alcaldía de Bogotá
    «El sueño es, por fin, realidad»: Galán anuncia que el Metro de Bogotá superó el 80% de avance.

    Resumen: El alcalde Carlos F. Galán confirmó que la Primera Línea del Metro de Bogotá superó el 80% de avance. Ya hay 16 km de viaducto y 8 km de vías férreas listas

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    Minuto30.com .- El anhelo de millones de bogotanos de subirse a su primer tren metropolitano está más cerca que nunca de materializarse. El alcalde Carlos Fernando Galán entregó este lunes un balance histórico que confirma que la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá avanza a pasos agigantados y ha superado la barrera del 80% de ejecución total.

    A través de sus redes sociales oficiales, el mandatario capitalino compartió cifras contundentes que evidencian el cambio extremo que está viviendo la infraestructura de la ciudad, dejando atrás décadas de debates para mostrar realidades de concreto y acero.

    El viaducto toma forma

    Uno de los hitos más impresionantes del reporte entregado por Galán es el avance en la superestructura elevada por donde circularán los trenes. Según detalló el alcalde, ya se encuentran construidos 16 de los 24 kilómetros que componen el viaducto de esta primera línea.

    Esto significa que la ciudad ya tiene levantadas y conectadas dos terceras partes (2/3) de la monumental estructura que transformará para siempre el paisaje urbano y la movilidad de la capital colombiana.

    Vías férreas listas para los trenes

    Pero los avances no solo se ven en el concreto. El alcalde confirmó un dato clave para la fase operativa del megaproyecto: los trabajadores ya lograron completar 8 kilómetros de vías férreas totalmente terminadas e instaladas sobre el viaducto.

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    Foto: Alcaldía de Bogotá

    Con estos rieles listos, el proyecto entra en una fase definitiva de cara a las futuras pruebas de los trenes, consolidando un avance general de la obra que supera el 80%.

    «El sueño es, por fin, realidad»

    Con el optimismo a flor de piel por los resultados entregados, Carlos F. Galán cerró su mensaje con una frase que resuena entre los habitantes de la ciudad: «El sueño es, por fin, realidad».

    Este importante reporte no solo brinda tranquilidad sobre el cumplimiento de los cronogramas establecidos, sino que ratifica que la Primera Línea del Metro de Bogotá será el motor de desarrollo más importante del país en los próximos años.

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    Foto: Alcaldía de Bogotá

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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