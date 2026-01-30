Menú Últimas noticias
    Fotos

    El sorteo de Champions dicta sentencia con un Playoff cargado de morbo

    Esta Champions 2026, bajo su nuevo formato, no ha perdonado a los gigantes

    El sorteo de Champions dicta sentencia con un Playoff cargado de morbo

    Esta Champions 2026, bajo su nuevo formato, no ha perdonado a los gigantes. Además del estelar Madrid-Benfica, otros colosos europeos deberán jugarse la vida en febrero:

    Minuto30.com .- El destino ha sido caprichoso. Apenas dos días después de que el Benfica humillara al Real Madrid con un 4-2 en Lisboa, resultado que sacó al equipo de Álvaro Arbeloa del privilegiado “Top 8”, el sorteo de esta mañana ha dictaminado que ambos equipos se enfrentarán nuevamente en los Playoffs para definir quién avanza a los octavos de final.

    La gran narrativa de este duelo es, sin duda, el regreso de José Mourinho al Santiago Bernabéu. “The Special One”, actual director técnico de las “Águilas” de Portugal, tendrá la oportunidad de darle el golpe de gracia al club donde hizo historia, mientras que Arbeloa, su antiguo pupilo, buscará la redención tras el “papelón” del pasado miércoles.

    Así se jugarán playoff de la Champions

    Así se jugarán playoff de la Champions. Imagen Champions League

    Un cuadro de “pesos pesados” en el repechaje

    Esta Champions 2026, bajo su nuevo formato, no ha perdonado a los gigantes. Además del estelar Madrid-Benfica, otros colosos europeos deberán jugarse la vida en febrero:

    Juventus vs. Galatasaray: La “Vecchia Signora” de Italia viaja al infierno de Estambul.

    Mónaco vs. PSG: Duelo fratricida francés para el vigente campeón de Europa.

    Bodo/Glimt vs. Inter de Milán: El subcampeón italiano deberá visitar el Círculo Polar Ártico.

    Brujas vs. Atlético de Madrid: El equipo del “Cholo” Simeone buscará imponer su jerarquía en Bélgica.

    La gran final de la Champions: Budapest en el horizonte

    Todos estos equipos tienen marcada una fecha en el calendario y un destino en el mapa: Sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest.

    Así se jugarán playoff y octavos de la Champions. Imagen Champions League

    Hungría se prepara para albergar por primera vez la final del torneo de clubes más prestigioso del mundo, en un estadio con capacidad para más de 67,000 espectadores que verán coronarse al nuevo rey de Europa.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


