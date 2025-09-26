¡El Show más exclusivo del mundo! Reconocido cantante cobró por adelantado y solo un boleto vendió

Resumen: Los empresarios le habían dado al cantante un adelanto de 150 mil pesos mexicanos, más de 30 millones de pesos colombianos, además de cubrir los gastos de promoción, deuda que deberá cubrir aunque sea regalando su presentación

Minuto30.com .- Todo parece indicar que la carrera del cantante mexicano Pablo Montero ha tocado fondo, protagonizando un episodio que se ha hecho es leyenda en el mundo del espectáculo: logró vender un solo boleto para un «cena show» en Chihuahua.

El evento, que estaba programado para el pasado 27 de junio, tuvo que ser pospuesto por la insólita falta de público.

Ante la vergonzosa situación, los empresarios que contrataron a Montero movieron la fecha del evento para las fiestas patrias, con la esperanza de que la demanda mejorara. Sin embargo, ni el espíritu patriótico pudo salvar el show, que tuvo que ser cancelado definitivamente por la pobre acogida.

El problema real es que los empresarios le habían dado al cantante un adelanto de 150 mil pesos mexicanos, más de 30 millones de pesos colombianos, además de cubrir los gastos de promoción. Ahora, en una maniobra desesperada por recuperar su inversión, buscan que Pablo Montero se presente en una feria del pueblo o en cualquier otro evento que les permita reponer el dinero perdido.

Inicialmente, el representante de Pablo Montero había intentado salvar la dignidad del cantante, anunciando que el show se había cancelado debido a «nuevos proyectos» imposibles de rechazar. No obstante, la verdad salió a la luz: la falta de público fue el motivo real de la cancelación.

«Chente» de capa caída»

La participación de Pablo Montero en la bioserie El Último Rey: El Hijo del Pueblo, donde interpretó a Vicente Fernández, marcó un punto de inflexión negativo en su carrera. Aunque el papel de «Chente» fue uno de sus trabajos más importantes, su relación laboral con el productor Juan Osorio terminó de la peor manera.

Según se reveló, el productor no quiere saber más del cantante debido a su alcoholismo, sus constantes retrasos en los llamados y su comportamiento errático en el set de grabación.

La gota que derramó el vaso fue la ausencia de Montero en el último día de grabación, lo que obligó a la producción a utilizar un doble para finalizar la filmación.