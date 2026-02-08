Resumen: Cuando Alejandro Restrepo entregó la final de la Copa Betplay al Atlético Nacional , el desencanto hacia él ha ido incrementando. Pocos confían ya en su manejo y quedó para la poderosa hinchada como aquel hombre infiel que fue pillado por su pareja acostado en el lecho de su alcoba.

Luego de la derrota del Deportivo Independiente Medellín ante los ‘rolos’ Internacional de Bogotá dirigido por el argentino Ricardo Valiño, la noche se le vino una vez más a Alejandro Restrepo. De las pancartas donde se pedía su salida se pasó a los improperios e inconformismos por parte de una hinchada que no lo quiere ver más en el banquillo escarlata.

Desde esta tribuna siempre hemos defendido la necesidad de mantener un proceso en la dirección técnica de nuestro equipo pues da la posibilidad en el tiempo de lograr objetivos claros que ayuden en la obtención de los títulos que tanto se desean y más en el ámbito internacional. El asunto acá es que con Alejandro se ha perdido toda la confianza por parte del seguidor escarlata como para pensar que cuenta con el apoyo y respaldo para aguantarlo.

Cuando Alejandro Restrepo entregó la final de la Copa Betplay al Atlético Nacional, el desencanto hacia él ha ido incrementando. Pocos confían ya en su manejo y quedó para la poderosa hinchada como aquel hombre infiel que fue pillado por su pareja acostado en el lecho de su alcoba.

El encarte en estos momentos lo tiene Raúl Giraldo toda vez que firmó un contrato con el técnico del ‘Medallo’ antes de una final tan importante para el hincha ante su eterno rival. Hacerlo en su momento fue un riesgo que quisieron correr pero que infortunadamente para la dirigencia del “Equipo del pueblo” no les salió.

El sentir del hincha en estos momentos indiferente de estar ad portas de un torneo internacional es que Alejandro Restrepo salga del equipo. Sostenerlo es correr de nuevo un riesgo que tendría consecuencias e inconformismos continuos desde la tribuna para Raúl Giraldo si no se le dan los resultados esperados.

Si se da la salida de Alejandro Restrepo se tendrá que dar también la del indeseable, el mismo que no lleva el gen del equipo. Aquel que no le importa sino hacer negocios para su beneficio propio y que con su marcado acento extranjero se pavonea en anunciar ventas importantes al extranjero, pero con poca o nula inversión de jugadores top para el ‘Decano’

El sentir del hincha tiene un límite y al parecer la nefasta dirigencia está haciendo caso omiso. Ojala esto no lleve a consecuencias que después se tenga que lamentar y por ello es hora que se tomen las medidas necesarias para dar un giro importante en un equipo que lleva el nombre de la ciudad que hoy por hoy está siendo la más reconocida en el ámbito mundial.

Raúl Giraldo tiene la edad suficiente y el dinero necesario como para irse a descansar y disfrutar como hincha que dice ser para ver a su equipo en manos de reales inversionistas que de verdad hagan lo que se debe hacer para sacar el equipo campeón y no ser el animador del fútbol profesional colombiano como se conforma con su dirección y manejo.