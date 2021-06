El Salvador aprueba el bitcóin como moneda legal

En la madrugada de este miércoles, el Congreso de El Salvador aprobó el bitcóin como moneda de uso legal en el país, convirtiéndose así en la primera nación que aprueba una criptomoneda para dinamizar su economía.

«La presente ley tiene como objeto la regulación del bitcóin como moneda de curso legal, irrestricto con poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción», menciona parte del artículo 1 de la nueva normativa aprobada y denominada Ley Bitcoin.

Esta ley cuenta con apenas 16 artículos, y fue aprobada con los votos de 62 diputados y está a la espera de ser aprobada por el presidente del país, Nayib Bukele, esta semana.

«La Ley Bitcóin acaba de ser aprobada por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. ¡62 de 84 votos! ¡Historia!», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

«Esta es una ley que vendrá a poner a El Salvador en el radar del mundo, seremos más atractivos para las inversiones extranjeras», consideró el diputado Romeo Auerbach.

Según consigna la normativa, «todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago», pero quedarán «excluidos» de recibir pagos en bitcóin los que «por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en bitcóin».

The #BitcoinLaw has been approved by a supermajority in the Salvadoran Congress.

62 out of 84 votes!

History! #Btc🇸🇻

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021