El Salvador aprueba prórroga del régimen de excepción: «No volveremos al sufrimiento y a la violencia»

Resumen: El anuncio, realizado en la Plenaria 77, enfatiza la necesidad de mantenerse unidos para defender los logros obtenidos bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele

Minuto30.com .- El Salvador ha aprobado una nueva prórroga del régimen de excepción, una medida que el gobierno asegura es clave para mantener al país como el «más seguro del Hemisferio Occidental.

El anuncio, realizado en la Plenaria 77, enfatiza la necesidad de mantenerse unidos para defender los logros obtenidos bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele. La prórroga busca evitar el retorno al «sufrimiento y a la violencia del pasado».

Las autoridades salvadoreñas han señalado que el régimen de excepción es fundamental para combatir a las pandillas y garantizar la seguridad de la población.

