«El sabor de la Navidad» es el retrato de unas fiestas que sólo pueden pasar en México

Toronto (Canadá), 16 sep (EFE).- "El sabor de la Navidad", el último filme de Ventanarosa, la productora de Salma Hayek y Pepe Tamez y que ha sido estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), retrata algo que sólo puede suceder en México, según declaró su director, Alejandro Lozano.

La película está compuesta por tres historias de amor que se desarrollan durante las fiestas navideñas y cuenta con la intervención de los actores Mariana Treviño, Andrés Almeida, Monica Dionne, Juan Carlos Medellín, Armando Hernandez y Marco Treviño.

Pepe Tamez es también el guionista de la cinta, dirigida por Alejandro Lozano y que es conocido por películas como "Matando Cabos" (2004) y "Sultanes del Sur" (2007).

En una entrevista con EFE en el Festival de Toronto, Lozano explica que cuando Tamez le explicó de qué trataba su guión, y su planteamiento, se quedó convencido de que tenía que hacer la película.

"Pepe Tamez me llamó y me dijo que no era una película sobre la magia de la Navidad sino una película de amor dentro de la Navidad. Con eso ya me enamoró a mí", declara.

"La idea era hacer una película que independientemente de lo que creas o no de la Navidad, te permita relacionarte con las relaciones humanas, que fue lo que tratamos de hacer", añade.

Y con un sabor especialmente mexicano.

"Desde el principio Pepe quería que fuera una Navidad que se sintiera que eran en México. No como la Navidad norteamericana imitada en México y que muchas veces es lo que sucede en las películas. Quería retratar algo que sólamente pudiera suceder en México", explica.

La película, una tragicomedia, está estructurada como tres historias que discurren de forma paralela y se unen al final.

"Son tres historias de amor. Una de amor fraternal, otra de amor familiar y finalmente amor de pareja", dice el director.

El nudo dramático lo proporciona el rechazo que una mujer transgénero sufre cuando comparte las fiestas navideñas con su pareja en la casa de sus padres.

Lozano explica la importancia de incorporar ese aspecto en una película que dice que "es familiar pero no infantil".

"Cada época tiene un tema nuevo y ahorita estamos con la visibilidad. Es algo importantísimo dar visibilidad a todo tipo de grupos. Seguramente antes era otra voz la que necesitaba ser escuchada. Y seguramente en un futuro va a ser una nueva voz", explica.

Finalmente, Lozano expresa su satisfacción de haber trabajado con Hayek Pinault y Tamez.

"Tanto Salma como Pepe siempre han dado un apoyo impresionante al talento mexicano y de mostrar diferentes aspectos de la cultura mexicana en todos los sentidos. No necesariamente lo obvio", comenta.

"En este caso el apoyo fue increíble, central. Las notas que dan tanto Pepe como Salma siempre respetan el camino creativo y siempre es una aportación muy puntual que levantan la película", concluye el director.

