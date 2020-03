“El rival llegó dos veces y marcó dos goles”, Aldo Bobadilla

Minuto30.com- Como un balde de agua fría cayó entre la familia ‘Roja’ la derrota del Deportivo Independiente Medellín (1-2) frente a Libertad, en el Estadio Atanasio Girardot, en el debut en el grupo H de la Copa Libertadores.

El entrenador del equipo, Aldo Bobadilla, empezó la rueda de prensa de manera calmada, pero como se volvió habitual, cerró la misma de manera descortés, pues calificó como “tonta” la pregunta de un periodista que le preguntó por la ubicación en el terreno de Juan Fernando Caicedo, quien quizá podría ser más productivo si lo ubican un poco más atrás.

“¿acaso debería ir en el arco?, el delantero debe estar donde yo lo pongo, tuvo ocasiones pero no convirtió, de eso no tengo la culpa, pero anduvo bien dentro del área…su pregunta es tonta, muy tonta”, manifestó Bobadilla.

Después de desahogar la furia que le produjo el interrogante y cuando parecía que la rueda de prensa ya había finalizado, el entrenador tomó de nuevo el micrófono para aceptar que el ‘Equipo del Pueblo’ lleva varios partidos en los que juega mal, al paso que sugirió que su cargo está a disposición de los directivos.

“Nosotros hablamos con los jugadores, nosotros nos guiamos por los resultados, la comisión directiva tiene siempre mi carta de renuncia a disposición. No venimos jugando bien, no venimos consiguiendo los resultados”, reconoció.

Aseguró que ese mensaje era en particular para “la afición, les pido disculpas por los malos resultados. Clasificamos a la fase de grupos en la Copa Libertadores pero el rendimiento últimamente no ha sido bueno, no ganamos y es una realidad que no podemos ocultar. Porque cuando está todo bien, está todo bien. Pero lo que está mal también hay que decirlo, no me puedo escudar en un mal resultado, este partido el equipo lo perdió quizás jugando bien, pero no viene mostrando lo que yo quiero y ellos lo saben, entonces siempre va a estar eso ahí, les pido disculpas a la afición que nos acompañó por el mal resultado obtenido”, indicó.

Previamente hizo un análisis de este encuentro, cuyo resultado dejó al DIM en el sótano de la tabla del grupo H.

“El partido lo perdimos nosotros, me voy triste porque sabíamos que el rival iba a proponer. Estudiamos al rival y en la primera opción nos marcan en pelota parada, el rival llegó dos veces y marcó dos goles, se defendió muy bien. Nosotros por momentos jugamos bien, pero esto es de goles, nos faltó más profundidad. Era un partido muy difícil, en los primeros minutos nos relajamos y nos costó caro”, expresó.