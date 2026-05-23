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    ¡El Rey de Copas quiere una nueva final! Atlético Nacional recibe al Tolima para definir el tiquete a la gran final

    El equipo antioqueño llega con aire en la camiseta tras haber conseguido una valiosa ventaja de 1-0 en el partido de ida

    Publicado por: SoloDuque

    Juan Manuel Rengifo fue el encargado de abrir el marcador en el partido de exhibición ante Inter de Miami
    Juan Manuel Rengifo es uno de los convocados por Diego Arias. Foto: Atlético Nacional
    ¡El Rey de Copas quiere una nueva final! Atlético Nacional recibe al Tolima para definir el tiquete a la gran final

    Resumen: Para asegurar el paso a la final, el director técnico Diego Arias ha concentrado a sus mejores hombres, armando una lista de convocados que mezcla seguridad defensiva, creatividad en el medio campo y poderío ofensivo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Este sábado, el estadio Atanasio Girardot se vestirá de fiesta para recibir el trascendental partido de vuelta de las semifinales de la liga, donde Atlético Nacional buscará concretar su clasificación frente al Deportes Tolima.

    El equipo antioqueño llega con aire en la camiseta tras haber conseguido una valiosa ventaja de 1-0 en el partido de ida, por lo que un empate o una victoria en su casa y ante su hinchada le bastará para inscribir nuevamente su nombre en la serie definitiva por el título.

    Tolima por su parte llega con el cansancio de más de 9 mil kilómetros de vuelo en 3 días y una dura derrota ante Coquimbo por 3-0 en la Libertadores

    Detalles del partido

    Día: Este sábado.

    Hora: 6:00 p.m.

    Lugar: Estadio Atanasio Girardot (Local: Atlético Nacional).

    Marcador global: 1-0 a favor de Nacional.

    Los elegidos de Diego Arias: Experiencia y talento internacional

    Para asegurar el paso a la final, el director técnico Diego Arias ha concentrado a sus mejores hombres, armando una lista de convocados que mezcla seguridad defensiva, creatividad en el medio campo y poderío ofensivo.

    Entre las figuras más destacadas de la convocatoria sobresalen los nombres de:

    David Ospina (Seguridad y liderazgo en el arco).

    William Tesillo y Andrés Felipe Román (Solidez y salida por las bandas).

    Edwin Cardona (El eje de la creación verdolaga).

    Andrés Sarmiento y Rengifo (Despliegue ofensivo).

    convocados nacional tolima

    ¡Con sello internacional!

    Un párrafo aparte merece la inclusión del extremo Eduard Bello. El jugador llega a este partido decisivo con un envión anímico importante, pues acaba de ser convocado oficialmente por la Selección de Venezuela para disputar la próxima doble fecha FIFA de Eliminatorias, confirmando su excelente momento deportivo con la camiseta verdolaga.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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