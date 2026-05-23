Juan Manuel Rengifo es uno de los convocados por Diego Arias. Foto: Atlético Nacional

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Resumen: Para asegurar el paso a la final, el director técnico Diego Arias ha concentrado a sus mejores hombres, armando una lista de convocados que mezcla seguridad defensiva, creatividad en el medio campo y poderío ofensivo.

¡El Rey de Copas quiere una nueva final! Atlético Nacional recibe al Tolima para definir el tiquete a la gran final

Minuto30.com .- Este sábado, el estadio Atanasio Girardot se vestirá de fiesta para recibir el trascendental partido de vuelta de las semifinales de la liga, donde Atlético Nacional buscará concretar su clasificación frente al Deportes Tolima.

El equipo antioqueño llega con aire en la camiseta tras haber conseguido una valiosa ventaja de 1-0 en el partido de ida, por lo que un empate o una victoria en su casa y ante su hinchada le bastará para inscribir nuevamente su nombre en la serie definitiva por el título.

Tolima por su parte llega con el cansancio de más de 9 mil kilómetros de vuelo en 3 días y una dura derrota ante Coquimbo por 3-0 en la Libertadores

Detalles del partido

Día: Este sábado.

Hora: 6:00 p.m.

Lugar: Estadio Atanasio Girardot (Local: Atlético Nacional).

Marcador global: 1-0 a favor de Nacional.

Los elegidos de Diego Arias: Experiencia y talento internacional

Para asegurar el paso a la final, el director técnico Diego Arias ha concentrado a sus mejores hombres, armando una lista de convocados que mezcla seguridad defensiva, creatividad en el medio campo y poderío ofensivo.

Entre las figuras más destacadas de la convocatoria sobresalen los nombres de:

David Ospina (Seguridad y liderazgo en el arco).

William Tesillo y Andrés Felipe Román (Solidez y salida por las bandas).

Edwin Cardona (El eje de la creación verdolaga).

Andrés Sarmiento y Rengifo (Despliegue ofensivo).

¡Con sello internacional!

Un párrafo aparte merece la inclusión del extremo Eduard Bello. El jugador llega a este partido decisivo con un envión anímico importante, pues acaba de ser convocado oficialmente por la Selección de Venezuela para disputar la próxima doble fecha FIFA de Eliminatorias, confirmando su excelente momento deportivo con la camiseta verdolaga.