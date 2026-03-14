Resumen: El partido no pudo empezar mejor para el local. Apenas al minuto 1, cuando muchos hinchas ni siquiera se habían acomodado, Matheus Uribe sacudió la red tras una jugada colectiva que dejó "sin aire" al planteamiento de la visita.

¡El «Rey de Copas» no suelta el trono! Atlético Nacional despachó a Llaneros y se escapa en la punta

En una noche donde el Atanasio Girardot vibró desde el primer suspiro, Atlético Nacional sumó tres puntos de oro que lo consolidan en lo más alto de la tabla con 24 unidades. El equipo dirigido por Diego Arias demostró jerarquía y pegada, resolviendo un partido que, por momentos, tuvo a un Llaneros respondón pero poco efectivo frente al arco.

Goles de vestuario y sello final

El partido no pudo empezar mejor para el local. Apenas al minuto 1, cuando muchos hinchas ni siquiera se habían acomodado, Matheus Uribe sacudió la red tras una jugada colectiva que dejó “sin aire” al planteamiento de la visita.

Nacional pudo ampliar la ventaja al minuto 19 con un potente cabezazo de Alfredo Morelos; sin embargo, tras la intervención del VAR, el juez central anuló el tanto por un fuera de lugar milimétrico, manteniendo la tensión en el estadio.

El sello definitivo llegó al minuto 72, cuando el venezolano Eduard Bello ejecutó con frialdad un tiro penal para decretar el 2-0 final, anotando su primer gol para el verde.

La Radiografía del Partido: Estadísticas

Aunque Llaneros intentó inquietar la portería verde con 15 remates totales, la puntería estuvo del lado antioqueño.

En el análisis estadístico del compromiso, Atlético Nacional demostró una mayor efectividad frente al arco a pesar de la insistencia ofensiva de Llaneros FC. Mientras el conjunto verdolaga concretó 2 goles producto de sus 12 remates, 4 de ellos con dirección a portería; el equipo visitante se fue en blanco pese a haber generado 15 remates totales, de los cuales solo 2 inquietaron al guardameta local.

El control del juego estuvo inclinado a favor de Nacional con un 53% de posesión del balón frente a un 47% de su rival. En otros apartados, el duelo resultó equilibrado con 5 tiros de esquina para cada bando y un registro de 9 faltas cometidas por el líder contra 10 de la escuadra de Villavicencio.

Así queda la tabla

Apenas iniciando la fecha 11, con este resultado el panorama para ambos equipos es opuesto:

Atlético Nacional: Puesto 1 con 24 puntos (y un partido pendiente). Ha ganado 4 de sus últimos 5 encuentros, mostrando un ritmo de campeón.

Llaneros FC: Cae al puesto 11 con 14 puntos. Atraviesa una racha difícil con solo una victoria en sus últimas cinco salidas donde ha conseguido 2 empates y 2 derrotas.