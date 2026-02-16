El «Rey de Copas» no pudo en Palmaseca: Nacional cayó ante el Cali

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Atlético Nacional
    Minuto30.com .- Lo que se preveía como la oportunidad perfecta para que el equipo de Diego Arias asaltara la parte alta de la tabla, terminó en una tarde gris para la hinchada verdolaga. Con un solitario gol de Juan Ignacio Dinenno, el Deportivo Cali se impuso 1-0, extendiendo a ocho años la sequía de victorias de Nacional en el estadio de Palmira.

    A pesar de que el equipo antioqueño dominó la posesión y generó opciones claras, se encontró con una muralla: el arquero azucarero, quien se erigió como la gran figura del encuentro al detener los seis remates con destino de red que envió la ofensiva paisa.

    Las estadísticas del duelo

    A pesar de la derrota, los números muestran un partido equilibrado donde la efectividad fue la única diferencia:

    El debut del “Chicho” y la polémica por Rengifo

    La tarde dejó dos puntos altos de discusión para la prensa y la afición:

    Regreso esperado: El minuto 77 marcó el reingreso al fútbol colombiano de la estrella “Chicho” Arango, quien sustituyó a Matheus Uribe. Aunque mostró chispazos de su calidad, el poco tiempo en cancha y el bloque defensivo del Cali impidieron que fuera el salvador.

    Cuestionamientos al DT: La hinchada no perdonó la suplencia de Rengifo, el jugador que venía siendo el motor del equipo. Arias explicó en rueda de prensa que su ausencia inicial obedeció a “determinaciones previamente estudiadas”, pero el ingreso tardío del juvenil no alcanzó para cambiar el destino del juego.

    Panorama en la tabla

    Con este resultado, las posiciones sufren un revolcón importante:

    Deportivo Cali: Escala a la sexta posición, consolidándose en el grupo de clasificados.

    Atlético Nacional: Sale de los ocho y se ubica noveno. No obstante, el “Verde” mantiene la calma pues tiene tres partidos menos que el resto de sus competidores, lo que le da margen de maniobra.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


