El reto logístico del 8 de marzo: 6.200 toneladas de material electoral ya están en las mesas de votación

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Para que más de 41 millones de colombianos puedan ejercer su derecho al voto en las 125.000 mesas habilitadas para el Congreso y las consultas presidenciales, se activó un "ejército" de logística que desafió la geografía nacional.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Colombia se despierta este domingo lista para una de las jornadas electorales más importantes de su historia reciente. Detrás del simple acto de marcar un tarjetón, existe una operación milimétrica que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha culminado con éxito: el despliegue de más de 6.200 toneladas de material electoral en cada rincón del territorio nacional.

    Para que más de 41 millones de colombianos puedan ejercer su derecho al voto en las 125.000 mesas habilitadas para el Congreso y las consultas presidenciales, se activó un “ejército” de logística que desafió la geografía nacional.

    Un despliegue por tierra, mar y aire

    La Registraduría confirmó que la operación para garantizar la integridad de las #Elecciones2026 incluyó rutas que conectaron desde las grandes capitales hasta los corregimientos más apartados:

    Rutas Terrestres: Se emplearon 1.027 rutas y se realizaron 919 viajes de carga pesada con los kits electorales.

    Rutas Aéreas: Se cumplieron 17 rutas aéreas para llegar a zonas de difícil acceso.

    Desafío Fluvial: El material llegó a 60 destinos fluviales, navegando los ríos del Chocó, Amazonas y la región Caribe.

    Talento Humano: Un total de 9.856 personas trabajaron sin descanso en el transporte y custodia de estos kits.

    Todo listo para la apertura de urnas

    Con el material en su sitio, la Registraduría envía un mensaje de transparencia e integridad. Los kits electorales, que incluyen los tarjetones de Senado, Cámara y las tarjetas de las consultas interpartidistas, cuentan con estrictos protocolos de seguridad para evitar cualquier manipulación antes del inicio de la jornada a las 8:00 a. m.

    Recuerde que este despliegue masivo tiene como único objetivo que usted, como ciudadano, encuentre su puesto de votación dotado y listo. La logística ya cumplió su parte; ahora el turno es para los electores en las urnas.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


