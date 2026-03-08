La registraduría llegó a todos los rincones del país con el material electoral para hacer posible la jornada democrática de Congreso y consultas presidenciales de este domingo. Foto: @Registraduria

Resumen: Para que más de 41 millones de colombianos puedan ejercer su derecho al voto en las 125.000 mesas habilitadas para el Congreso y las consultas presidenciales, se activó un "ejército" de logística que desafió la geografía nacional.

El reto logístico del 8 de marzo: 6.200 toneladas de material electoral ya están en las mesas de votación

Minuto30.com .- Colombia se despierta este domingo lista para una de las jornadas electorales más importantes de su historia reciente. Detrás del simple acto de marcar un tarjetón, existe una operación milimétrica que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha culminado con éxito: el despliegue de más de 6.200 toneladas de material electoral en cada rincón del territorio nacional.

Para que más de 41 millones de colombianos puedan ejercer su derecho al voto en las 125.000 mesas habilitadas para el Congreso y las consultas presidenciales, se activó un “ejército” de logística que desafió la geografía nacional.

Un despliegue por tierra, mar y aire

La Registraduría confirmó que la operación para garantizar la integridad de las #Elecciones2026 incluyó rutas que conectaron desde las grandes capitales hasta los corregimientos más apartados:

Rutas Terrestres: Se emplearon 1.027 rutas y se realizaron 919 viajes de carga pesada con los kits electorales.

Rutas Aéreas: Se cumplieron 17 rutas aéreas para llegar a zonas de difícil acceso.

Desafío Fluvial: El material llegó a 60 destinos fluviales, navegando los ríos del Chocó, Amazonas y la región Caribe.

Talento Humano: Un total de 9.856 personas trabajaron sin descanso en el transporte y custodia de estos kits.

Todo listo para la apertura de urnas

Con el material en su sitio, la Registraduría envía un mensaje de transparencia e integridad. Los kits electorales, que incluyen los tarjetones de Senado, Cámara y las tarjetas de las consultas interpartidistas, cuentan con estrictos protocolos de seguridad para evitar cualquier manipulación antes del inicio de la jornada a las 8:00 a. m.

Recuerde que este despliegue masivo tiene como único objetivo que usted, como ciudadano, encuentre su puesto de votación dotado y listo. La logística ya cumplió su parte; ahora el turno es para los electores en las urnas.