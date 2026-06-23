El reggaetón reclama su trono: J Balvin y Ryan Castro lideran las listas en Colombia con «Dalmation»

Resumen: La colaboración "Dalmation" de J Balvin y Ryan Castro ha alcanzado el puesto número uno del Chart General en Colombia según Monitor Latino, devolviendo al reggaetón local a la cima de los listados nacionales tras varias semanas de dominio del regional mexicano. Esta canción, que forma parte de su proyecto conjunto OMERTA y destaca por fusionar sintetizadores futuristas con notas de marimba, consolida la vigencia del género urbano colombiano y corona un año extraordinario para J Balvin tras su reciente show inaugural en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El poder del género urbano hecho en casa vuelve a lo más alto. Tras varias semanas en las que el regional mexicano dominó los listados radiales y plataformas en el país, «Dalmation», la colaboración entre J Balvin y Ryan Castro, ha conquistado el puesto #1 del Chart General de Colombia según el prestigioso medidor Monitor Latino.

Este logro no solo ratifica el gran momento de ambos artistas, sino que marca un punto de inflexión para el movimiento urbano local en uno de los mercados más competitivos y exigentes de la región.

Un sonido futurista con esencia pacífica

«Dalmation» se ha posicionado rápidamente como uno de los himnos indiscutibles de OMERTA, el proyecto colaborativo firmado por Balvin y Castro. La canción ha llamado la atención de la crítica y de los fanáticos por su arriesgada e innovadora propuesta sonora: una fusión que mezcla sintetizadores futuristas con brillantes matices de marimba, llevando el reggaetón clásico hacia nuevos territorios sin perder la esencia bailable que caracteriza al género.

El dato clave: El mercado colombiano es considerado por la industria musical como el «termómetro» de América Latina. Lo que se convierte en éxito en el país suele replicarse rápidamente en el resto del continente, convirtiendo este #1 en el presagio de un fenómeno regional.

J Balvin: Un 2026 histórico

Este nuevo hito llega para coronar una temporada de ensueño para J Balvin. El «Niño de Medellín» viene de hacer historia con una masiva gira de estadios por el país y de consolidar su estatus global tras ser el protagonista del show inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, elevando una vez más la bandera colombiana ante los ojos del planeta.

Con «Dalmation» en la cima, J Balvin y el «Cantante del Ghetto» (Ryan Castro) demuestran que el reggaetón colombiano no solo sigue vigente, sino que continúa dictando el ritmo de la conversación cultural en América Latina.