El refuerzo de Barrios

in

Madrid, 20 sep (EFE).- Superada la media hora, Axel Witsel, 32.916 minutos de medio centro en su carrera, daba instrucciones a Pablo Barrios, apenas seis encuentros en ese puesto; un futbolista pensado por Diego Simeone para el futuro en esa posición, pero ya de indudable presente, tal y como ha rebasado los plazos de reconversión, por la inteligencia, el rigor, la visión y la lectura del juego con la que se desenvuelve, además con un gol frente al Lazio en el estadio Olímpico de Roma, del que fue cambiado al descanso por molestias.

El canterano de 20 años surge ya como una realidad en crecimiento en esa demarcación de forma anticipada. Ahí está su partido ante el Rayo Vallecano o su primer tiempo contra el Lazio; incluso su rendimiento en Valencia, donde fue de lo poco salvable del equipo en el bacatazo del 3-0 sufrido en Mestalla.

Hace "cuatro o cinco meses", Simeone conversó con él.

"Por ahí, no me vas a creer lo que te digo, pero te veo como medio centro del equipo. Te ve veo en esa posición", le dijo el técnico. "Ya he jugado bastante cuando era más joven en esa posición", le contestó el jugador, según recordó el entrenador hace semanas. "Obviamente, hay muchas cosas para mejorar, pero tienes todas las condiciones para poder jugar en ese lugar", añadió Simeone.

Ya había imaginado del entrenador su futuro ahí, lo había preparado, en la pretemporada lo dio recorrido como medio centro, pero la constancia de su titularidad y la oportunidad de demostrar todas las condiciones que tiene para jugar ahí aparecieron ya por una combinación de factores.

El primero, la lesión muscular de Koke Resurrección al minuto 6 de la primera jornada liguera; el segundo, el pretendido fichaje en ese puesto, reclamado privada y públicamente por Diego Simeone en este verano, no ha llegado. Ni Pierre Emile Hjobjerg, del Tottenham, ni Marco Verratti, entonces en el PSG, ahora en Catar. La "idea" era "contratar a un centrocampista que refuerce esta zona del campo", según avanzó en pleno verano Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de la entidad.

"Con el club sabemos dónde está el futbolista que se necesita e irá en consecuencia de lo que la plantilla marque", expuso Simeone el 13 de agosto. "Nos imaginamos que la temporada es larga y obviamente necesitamos en esa posición un refuerzo", apuntó un día después. "Si llega un medio centro estaríamos mejor compensados, porque ocuparíamos ese lugar que está un poco desprotegido", insistió más tarde el entrenador. "Con Koke y Barrios en esa posición, más Axel (Witsel) el lugar está cubierto", asumió ya el 27 de agosto.

A la espera de Koke, el medio centro, acelerado y consolidado como tal, es Pablo Barrios. En el minuto 29 marcó el 0-1. El pase atrás de Marcos Llorente, aún lejos, lo invitó a probar el tiro con la derecha, con el afortunado rebote de Daichi Kamada que cambió la trayectoria y probablemente el destino de ese disparo, que acabó en la red de la portería de Ivan Provedel, batido en el suelo, sin capacidad de reacción por un rechace definitivo.

Se lo dedicó a Thomas Lemar, tras la rotura del tendón de Aquiles sufrida el pasado sábado. Enseñó la camiseta del internacional francés, con el número 11, tras marcar el tanto.

Al descanso, el canterano fue sustituido por unas molestias en el gemelo, sobrecargado, a la espera de su evolución para enfrentarse el domingo al Real Madrid en el estadio Cívitas Metropolitano.

Iñaki Dufour

Por: EFE