Luis Villarejo

Madrid, 16 feb (EFE).- El Real Madrid ingresó ya 403 millones de euros en derechos comerciales en el año 2023, según el último informe Deloitte, y sin la presencia de Kylian Mbappé, cuyo fichaje por el club madrileño sería un impulso añadido a su estrategia de expansión anglosajona y latina, en un mercado, donde según pudo saber EFE en fuentes del sector, sí tendría un “efecto acelerador” en el aumento de los derechos de televisión de LaLiga.

El Real Madrid lidera todas las listas de ingresos. Incluida la reciente de la UEFA. De los 831 millones de euros facturados, un 16 por ciento más que la campaña anterior; sumó 403 de derechos comerciales, 306 de derechos de televisión y 122 de ‘matchday’; datos sin la presencia aún en el equipo de Jude Bellingham, jugador franquicia del club, que llegó este verano.

Con el anuncio de Mbappé y su marcha el 30 de junio del PSG, se activa el análisis de situación. ¿Pierde la Liga francesa un activo tan notable como para que sus derechos de televisión se devalúen?. Y a su vez, ¿la presencia de Mbappé cotizaría al alza de inmediato en el precio de estos derechos en España firmando por el Real Madrid?.

Expertos de la industria del fútbol español consultados por EFE lo tienen claro. “La marcha de un jugador top no lleva consigo la pérdida de ingresos. En España se fueron Cristiano Ronaldo y Leo Messi; y el sistema sigue funcionando con los mismos parámetros, en progresión”. Por analogía, el adiós de Mbappé no debe ser el fin del mundo para la Liga francesa, cuyos derechos están en el escaparate para el período 2024-2029 y donde se manejan cifras de 900 millones de euros por el global. Dazn, BeIN Sports, Amazon… negocian estos días.

“La salida de un jugador top no incide tanto en la subasta de derechos”. El sistema, la credibilidad de la competición y clubes sólidos y potentes son claves para da estabilidad a los campeonatos. “Lo que sí influye es la llegada de un crack, sí tiene un efecto acelerador en el crecimiento”. Esa cara nueva, incluso, no tiene por qué ser una estrella planetaria, sino que tenga un mercado maduro. Por ejemplo, en España, funciona en la venta de derechos tener un futbolista de perfil alto en Corea del Sur. O el gran sueño de LaLiga, que es muy complicado se haga realidad algún día: contar en un club con la presencia de un futbolista indio. Su selección volvió a fracasar en la última Copa de Asia. No funciona, de momento, el fútbol en Nueva Delhi.

Los clubes españoles -sumando LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion- recibieron un total de 1525,10 millones de euros en la campaña anterior (22-23). El Real Madrid, fue el club con más ingresos (161,24), seguido del FC Barcelona (160,53) y el Atlético de Madrid (119,03). Los que menos, el Mallorca (44,51), Almería (44,56) y Elche (44,77).

Mientras, el PSG ingresó 801,8 millones de euros en el 2023 con Mbappé en sus filas. Un 23 por ciento más que el ejercicio anterior. De ellos, 400 por derechos comerciales -tres menos que el Real Madrid-; 249 por derechos de televisión y 153 de ‘matchday’. En este contexto, Mbappé ha vivido turbulencias en sus relaciones con el club parisino por sus derechos de imagen.

En abril de 2023, Mbappé puso el grito en el cielo por usar su nombre como único reclamo en una campaña de captación de socios. En un mensaje de Instagram, donde ahora tiene 112 millones de seguidores, se quejó de esa ‘explotación’ con una frase mediática de gran calado. “El PSG es un gran club y una gran familia, pero no es el Kylian Saint Germain”.

Y anteriormente, en 2022, se negó a participar en una acción publicitaria de la selección francesa para presionar a la Federación con el fin de renegociar un nuevo acuerdo que diese un margen superior de decisión a los jugadores. Mbappé se negó a publicitar marcas de apuestas deportivas o de comida rápida, que ya eran patrocinadores de la selección francesa.

En el Real Madrid se da absoluta seriedad y prioridad a que sus jugadores sean proactivos en las campañas publicitarias que organizan, así que el epígrafe de sus derechos de imagen sería uno de los puntos clave en su hipotético fichaje por el Real Madrid a final de temporada.

Por: EFE