El Real Madrid se atasca ante el Rayo y cede el liderato al Girona

Madrid, 5 nov (EFE).- El Rayo Vallecano frenó en seco al Real Madrid que, muy desacertado, fue incapaz de hacer valer su dominio en el marcador del Santiago Bernabéu y con ello entregó el testigo del liderato de LaLiga EA Sports al Girona, la gran sensación de la temporada.

Fue superior el equipo del italiano Carlo Ancelotti, pero tampoco apabulló a un rival muy ordenado, solidario en el trabajo defensivo, que supo anular a las principales armas ofensivas blancas. Esta vez no apareció el providencial Jude Bellingham y Vinicius estuvo perdido y sin capacidad de concretar sus intentos.

El meta macedonio Stole Dimitrievski abortó los dos principales remates del Real Madrid, al principio al uruguayo Fede Valverde y cerca del descanso a Joselu Mato, que tampoco encontró el camino del gol que habitualmente le había acompañado en el Bernabéu.

La falta de claridad en el último tercio de campo facilitó la labor del Rayo. El conjunto vallecano, que no puntuaba en el feudo madridista desde marzo de 2000, justificó su racha sin perder. No le importó apenas crear peligro. Sacó un 0-0, que no es poco, y ya suma ocho encuentros sin caer derrotado.

El empate le entregó el liderato al Girona, con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Curiosamente el próximo sábado recibirá al equipo de su querido Míchel Sánchez, un 'hijo de Vallecas', que llegará como primer clasificado en un hito histórico para los de Montilivi.

El Athletic dio un paso muy importante en su proyecto europeo, al superar por 2-3 al Villarreal en un partido que arrasó en la primera media hora, en la que marcó sus tres tantos, y acabó hasta sufriendo ante el frenético arreón del 'submarino amarillo', que marcó dos goles en un minuto en el tramo final.

A los dos minutos, Íñigo Ruiz de Galarreta estrenó su cuenta en Primera división con un potente disparo desde fuera del área; amplió la cuenta a los 22 Nico Williams, a placer a centro de Oihan Sancet; y elevó la diferencia su hermano Iñaki a los 30 con otro disparo lejano.

El equipo de José Rojo 'Pacheta' trató de arreglar la situación, de evitar un nuevo tropiezo en La Cerámica, donde no gana desde el 17 de septiembre. No se rindió y encontró el camino con los goles seguidos de Gerard Moreno (m.86) y del noruego Alexander Sorloth (m.87), pero era demasiado tarde. El equipo castellonense tuvo alguna llegada postrera, aunque ya sin precisión.

El Athletic, pese a esa inquietud en última instancia, pudo respirar para adjudicarse un triunfo que le sitúa en la quinta plaza, de lleno en la pugna europea, al superar a la Real Sociedad, que cayó el sábado ante el Barcelona y que ahora queda fuera de dicha zona, en la séptima plaza, tras el Betis, que también rebasa a los de Imanol Alguacil.

No renuncia a dicha pretensión el Valencia, que sigue 'enganchado' de cerca gracias a su triunfo por 1-0 sobre el Granada con un polémico penalti en la prolongación del primer tiempo por una acción de Raúl Torrente sobre Hugo Duro y que transformó Pepelu García. El cuadro de Rubén Baraja encadena cuatro encuentros sin perder y le separan tan solo dos puntos de Europa.

Paco López, técnico del cuadro granadinista, consideró que había sido un "partido igualadísimo" que se había resuelto por las decisiones arbitrales, principalmente por un penalti que calificó de "teatro" de Hugo Duro y una entrada de Gabriel Paulista que a su juicio era roja directa.

El caso es que su equipo andaluz, pese a estar cerca de puntuar, se marchó de vacío y enfadado de Mestalla, penúltimo a tres puntos de la luz tras sufrir su tercera derrota seguida y sumar su noveno partido sin vencer.

Peor aún es la situación del Almería. Colista y a seis puntos de la vida. Amplió a cuatro su racha de derrotas consecutivas al perder en Mendizorroza contra el Alavés, que se toma un notable respiro para poner fin a sus males.

El serbio Alexander Sedlar fue el absoluto protagonista, en lo bueno y en lo malo. Marcó el único tanto del partido a los 79 minutos al resolver un barullo tras un saque de esquina y se lesionó al final, en principio de gravedad, tras un mal apoyo.

José Antonio Pascual

Por: EFE