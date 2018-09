El rapero Kanye West quiere la presidencia de Estados Unidos en el 2024

Sí bien el artista Kanye West sabe como dar de que hablar, ahora si que mucho más tras anunciar que le gustaría postularse a la presidencia de los Estados Unidos en el 2024.

Durante la gala de los MTV Video Music Awards del año 2015, el rapero ya había expresado su interés a la presidencia de Estados Unidos en 2020, ahora sus sueño de estar en la Casa Blanca se ha aplazado, pero continúa en pie.

El cantante habló con la emisora Power 92 de Chicago y dijo “cuando me decida, ocurrirá, no será sólo un intento, podría ocurrir al cien por cien en 2024” y su partido tendría por nombre The Birthday Party (Partido de Cumpleaños).

Por ahora, el rapero está enfocado en su familia conformada con la mediática Kim Kardashian, con quien tiene dos hijos y en su nuevo disco llamado “Ye” lazando en junio.