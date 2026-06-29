Abelardo de La Espriella y Keiko Fujimori, los nuevos presidentes de Colombia y Perú respectivamente, en videollamada. Captura de video

Resumen: A través de sus canales oficiales, el mandatario electo colombiano destacó que este resultado marca un punto de inflexión para la región

«El pueblo peruano ha hablado en las urnas»: Abelardo de La Espriella felicita oficialmente a Keiko Fujimori

Minuto30.com .- Tras confirmarse los resultados electorales en el país inca, el Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, no tardó en enviar un fuerte mensaje de respaldo y celebración a la virtual ganadora, Keiko Fujimori.

A través de sus canales oficiales, el mandatario electo colombiano destacó que este resultado marca un punto de inflexión para la región, asegurando que ambos gobiernos compartirán una agenda alineada en la defensa del Estado de derecho y las libertades individuales.

«Recibe mis más sinceras felicitaciones por tu histórico triunfo, @KeikoFujimori. El pueblo peruano ha hablado en las urnas y te ha confiado la enorme responsabilidad de conducir el destino de tu nación.

Como Presidente electo de Colombia, me alegra saber que nuestros países estarán guiados por gobiernos que comparten la defensa de la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el respeto por las instituciones. >

Estoy seguro de que trabajaremos juntos para fortalecer la histórica relación entre Colombia y el Perú, en beneficio de nuestros pueblos.

¡Firme por la Patria!

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅🇵🇪»

La victoria de ambas figuras políticas en sus respectivos países proyecta un cambio significativo en la diplomacia y el comercio de la región andina.

Ambos líderes han sido voceros de la protección de las instituciones frente a los movimientos de extrema izquierda en el continente; por ello se anticipa una reactivación y mejora de los acuerdos bilaterales dentro del marco de la Comunidad Andina (CAN).

La sintonía entre Bogotá y Lima facilitará operaciones conjuntas más estrictas contra el crimen organizado transnacional.

De La Espriella, presidente electo de Colombia, deja en claro que su política exterior será enérgica, directa y orientada a fortalecer lazos con gobiernos de su misma línea ideológica.