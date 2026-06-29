Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    «El pueblo peruano ha hablado en las urnas»: Abelardo de La Espriella felicita oficialmente a Keiko Fujimori

    A través de sus canales oficiales, el mandatario electo colombiano destacó que este resultado marca un punto de inflexión para la región

    Publicado por: SoloDuque

    Abelardo de La Espriella y Keiko Fujimori, los nuevos presidentes de Colombia y Perú respectivamente, en videollamada. Captura de video
    Abelardo de La Espriella y Keiko Fujimori, los nuevos presidentes de Colombia y Perú respectivamente, en videollamada. Captura de video
    «El pueblo peruano ha hablado en las urnas»: Abelardo de La Espriella felicita oficialmente a Keiko Fujimori

    Resumen: A través de sus canales oficiales, el mandatario electo colombiano destacó que este resultado marca un punto de inflexión para la región

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Tras confirmarse los resultados electorales en el país inca, el Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, no tardó en enviar un fuerte mensaje de respaldo y celebración a la virtual ganadora, Keiko Fujimori.

    A través de sus canales oficiales, el mandatario electo colombiano destacó que este resultado marca un punto de inflexión para la región, asegurando que ambos gobiernos compartirán una agenda alineada en la defensa del Estado de derecho y las libertades individuales.

    «Recibe mis más sinceras felicitaciones por tu histórico triunfo, @KeikoFujimori. El pueblo peruano ha hablado en las urnas y te ha confiado la enorme responsabilidad de conducir el destino de tu nación.

    Como Presidente electo de Colombia, me alegra saber que nuestros países estarán guiados por gobiernos que comparten la defensa de la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el respeto por las instituciones. >
    Estoy seguro de que trabajaremos juntos para fortalecer la histórica relación entre Colombia y el Perú, en beneficio de nuestros pueblos.

    ¡Firme por la Patria!
    (A.D.L.E) 🇨🇴🐅🇵🇪»

    La victoria de ambas figuras políticas en sus respectivos países proyecta un cambio significativo en la diplomacia y el comercio de la región andina.

    Ambos líderes han sido voceros de la protección de las instituciones frente a los movimientos de extrema izquierda en el continente; por ello se anticipa una reactivación y mejora de los acuerdos bilaterales dentro del marco de la Comunidad Andina (CAN).

    La sintonía entre Bogotá y Lima facilitará operaciones conjuntas más estrictas contra el crimen organizado transnacional.

    De La Espriella, presidente electo de Colombia, deja en claro que su política exterior será enérgica, directa y orientada a fortalecer lazos con gobiernos de su misma línea ideológica.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.