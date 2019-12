El proyecto 2020 del Medellín

Luego de presentar lo que será el proyecto deportivo del 2020 por parte de la nefasta dirigencia, son más las frustraciones que tiene la poderosa hinchada de lo que será el Deportivo Independiente Medellín de cara a enfrentar la Liga Betplay del primer semestre y la misma Copa Libertadores.

Sin rubor alguno y con el descaro que caracteriza al “Embeleco de don Raúl”, presenta al hincha poderoso lo que será el “Rey de corazones” para el próximo año donde se evidencian más los desaciertos y el engaño, que los mismos argumentos para creer en el proyecto 2020.

Aprovecharse de la imagen de quien garantizó su futuro por dos años más, fue quizás la mejor estrategia de la nefasta dirigencia para poder mandar un mensaje de tranquilidad al apasionado seguidor rojo y se abonara sin la motivación de grandes inversiones donde se retuvieran jugadores baluartes del equipo o se hicieran contrataciones sobresalientes.

Es y será un tiro al aire lo que será la nómina del Deportivo Independiente Medellín para el primer semestre del 2020 y sin desconocer la calidad de su cuerpo técnico, son más las dudas que presenta el poderoso seguidor, que la misma tranquilidad que debería tener si le hubieran armado un equipo para salir campeón hasta de la misma Copa Libertadores.

Sin miedo a equivocarme, el “Equipo del Pueblo” es de los pocos que aun conociendo los cuantiosos premios que otorga un torneo internacional como la Copa Libertadores, no se refuerza como debe ser.

Lo que quiere el “Embeleco de don Raúl” es apostarle a la lotería con el Medellín a través de la Copa Libertadores. Si al equipo le va bien en este torneo internacional, llenará más y más sus bolsillos. Si por el contrario con la reducida nómina que se tiene para este tipo de torneos y no alcance ni siquiera superar la primera fase, quedará con la tranquilidad de no haber perdido mucho.

Muchos hinchas del “Rojo de la montaña” no se abonaron para el presente torneo aun con las gabelas que dio la nefasta dirigencia. Su posición apunta a un descontento por la salida de jugadores referentes del equipo. La llegada de Byron Garcés, Federico Laurito, Francisco Flores y Javier Reina no los motiva como para acompañar al Medellín a través de un abono.

Llama la atención el Comité Deportivo del “Rey de corazones” en el tema de la salida de Elvis Perlaza y Deinner Quiñones entre otros. Permitir que estos jugadores por temas económicos dejaran el equipo, es evidenciar lo postrado que son ante el “Embeleco de don Raúl” quien día a día se queja por falta de dinero.

Que no siga diciendo una persona como “Embeleco de don Raúl” acostumbrado a los grandes negocios, que el Medellín no da sino pérdidas y por ello la poca inversión que realiza. Si fuera tan malo como el mismo lo hace ver, ¿por qué no vende de una vez por todas? La respuesta es muy sencilla y evidente, porque interpreta como buen negociante que es, que el “Rey de corazones” tiene una hinchada tan apasionada que hace alusión a un estribillo de una canción, “no necesito que estés arriba para quererte glorioso DIM” y por lo tal sabe más que nadie que el poderoso seguidor acompaña a su equipo en las buenas y en las malas, más en ésta última, y por ello se aprovecha.

Y tampoco vuelva a decir el “Embeleco de don Raúl” que ama por encima de todo al Medellín, si fuera así, se apartaría del equipo y dejaría que reales inversionistas con visión internacional y que entiendan que inyectándole dinero, es la manera de alcanzar un estadio lleno en cada partido con la imagen y proyección de una institución grande.

Hasta ahora el primer semestre del próximo año es toda una incertidumbre. La poderosa hinchada solo espera que un Aldo Bobadilla con el escaso recurso humano que tiene, pueda enfrentar la Copa Libertadores compitiendo de tú a tú con rivales que saben como enfrentar este torneo internacional y es simplemente invirtiendo en jugadores top que marquen la diferencia sobre los demás.

Infortunadamente en el Deportivo Independiente Medellín no lo entendieron así, y por ello en su proyecto 2020 hay más dudas que seguridad por parte del poderoso seguidor.

@emecorrea