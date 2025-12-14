Menú Últimas noticias
    El próximo, un congreso vital para Colombia

    Por: Rafael Nieto Loaiza

    El próximo, un congreso vital para Colombia

    Resumen: las Cortes han cumplido un papel fundamental en la defensa de la Constitución y la ley y en investigar y juzgar a los funcionarios con fuero, el Congreso le ha puesto freno al grueso de los desvaríos legislativos de la izquierda que mal gobierna y roba desaforadamente

    Que tener un buen Congreso es tan importante como elegir un Presidente eficaz y serio lo hicieron evidente las tentaciones autoritarias de Petro y su nefasto gobierno.

    Así como las Cortes han cumplido un papel fundamental en la defensa de la Constitución y la ley y en investigar y juzgar a los funcionarios con fuero, el Congreso le ha puesto freno al grueso de los desvaríos legislativos de la izquierda que mal gobierna y roba desaforadamente en este gobierno y ha hecho alguna tarea de control político, aunque no tan juiciosa y efectiva como fuera deseable.

    Es verdad que hubo parlamentarios que se vendieron por algunos contratos y unos miles de millones al gobierno, que no dudó en montar una pestilente operación de saqueo de la UNGRD y otras entidades con ese propósito, y que partidos como el Liberal, el Conservador y el Mira le jugaron a Petro al inicio de la legislatura. Pero no es menos cierto que esos partidos se fueron desmarcando en la medida en que se hicieron inocultables los muchos errores y horrores del gobierno. El expresidente Gaviria neutralizó el motín que desde el gobierno promovieron para apropiarse del partido y asumió una postura de oposición frontal. Efraín Cepeda jugó un papel fundamental durante su presidencia del Senado. El Mira, finalmente, también entro en razón. Con todo, esos partidos están fraccionados y algunos de sus parlamentarios siguen jugándole al gobierno.

    También es cierto que el único partido consistente y sólido en hacer oposición a Petro ha sido el Centro Democrático. Sin ambigüedades, sin esguinces, sin fracturas, con argumentos, la bancada del CD ha asumido las banderas de la oposición. La defensa de la democracia y de las libertades encontró su voz en los senadores y representantes del CD.

    Si este Congreso ha sido muy importante para la preservación del estado de derecho y para contener en algo el daño que hace el petrismo, el próximo Congreso será vital. Y lo será tanto si el Presidente que llega es un demócrata como si fuera Cepeda, no lo quiera la mayoría. Cepeda, formado en la línea dura del partido Comunista y familiarmente cercano a las Farc, es mucho más radical que Petro y, él sí, inteligente y metódico. Con cuatro años más de izquierda en el gobierno los males serían incalculables y el riesgo de perder la democracia una certeza.

    En la próxima legislatura los demócratas debemos contar con una mayoría amplia y suficiente, que nos evite el peligro de quedar en manos de algunos mercenarios, siempre gobiernistas que, al estilo de Roy y Benedetti, están con cualquiera que ocupe la Casa de Nariño y cambian de ideas como de ropa interior. Al servicio de sus intereses personales y no de los de la Nación, se venden por tres puestos, unos contratos y algunos millones. Si con esos mercaderes de la política la izquierda hace mayoría, perderemos el país.

    Necesitamos, en cambio, parlamentarios bien formados, ideológicamente sólidos y consistentes, honrados y transparentes. Y con temple, que se necesitará y mucho tanto para encarar la reconstrucción del país que nos dejan en ruinas y devolverle la esperanza a los colombianos, como para hacer control político y servir de freno y contrapeso a una Presidencia excesiva y que tiene demasiada capacidad de hacer daño.

    El próximo Congreso debe legislar para reconstruir los aparatos de inteligencia e impedir su abuso gubernamental como aparatos de policía política, para fortalecer la Fuerza Pública y garantizarle reglas claras que les permita cumplir su tarea de garantizar la seguridad de todos sin riesgos judiciales, para establecerle límites en el tiempo a la JEP e impedir la impunidad de facto de los crímenes internacionales de las Farc y su instrumentalización para perseguir soldados y policías, para que los derechos de las minorías se respeten pero sin darles privilegios y beneficios que las mayorías no tienen, para que no se abuse del derecho a la protesta para violentar a los demás ciudadanos, para reglamentar la consulta previa y las licencias ambientales de manera que cumplan su función sin que algunos se aprovechen para enriquecerse y se frenen arbitrariamente los proyectos productivos que nos darán los ingresos para satisfacer las necesidades sociales de millones de colombianos, para devolverle a los colombianos un sistema de salud eficiente y con acceso ágil y oportuno a médicos, medicamentos y tratamientos, para garantizar la calidad de la educación y la cobertura de la educación preescolar y rural, para generar reglas que aseguren la austeridad en el gasto público y definir un estatuto anticorrupción y unas reglas de contratación pública transparentes, para dar seguridad jurídica y encarar una reforma tributaria que disminuya el gasto y alivie los bolsillos de los ciudadanos, entre otros proyectos prioritarios.

    Ese Congreso, además, tiene que abordar también la reforma del sistema de investigación y juzgamiento del Presidente. La Comisión de Acusaciones es una absoluta vergüenza.

    El Centro Democrático, su comité de notables, su director Gabriel Vallejo y el presidente Uribe, me han ofrecido el segundo renglón en su lista para Senado. Un honor y un gesto de confianza que agradezco y he aceptado. Es momento de servir a la Patria con carácter, generosidad y disciplina.

    Redacción Minuto30

