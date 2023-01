El programa Medellín Me Cuida Salud llegó a más de 420.000 personas con servicios de salud integral

in

El programa Medellín Me Cuida Salud, que lidera la Administración Distrital, ha beneficiado a más de 420.000 personas en el último año con acciones para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. El propósito es mejorar las condiciones de vida de las comunidades, al llevar al territorio servicios y actividades que garanticen el acceso al derecho fundamental a la salud.

“Tenemos varias dimensiones, como la salud sexual y reproductiva. Gracias a ella hoy estamos gestionando capacitaciones y asesoría para nuestros jóvenes. Ellos tienen acceso a métodos de anticoncepción de larga y corta duración. Tenemos, también, la dimensión de salud mental. Nuestros psicólogos no solo están en el entorno educativo sino en el comunitario y en el hogar”, señaló la secretaria de Salud, Milena Lopera Carvajal.

Esta iniciativa trabaja con un grupo interdisciplinario distribuido en Equipos Territoriales de Atención Integral Familiar para responder a los requerimientos en salud en los entornos familiar, comunitario y educativo, y en las unidades laborales de interés sanitario.

Los más de 570 profesionales, que actualmente tiene el programa, hacen visitas familiares, acciones educativas en salud, valoraciones, intervenciones, vacunación extramural, fluorización, entregas de kits de salud bucal y asesorías individuales; además, adelantan jornadas de salud con toma de muestras de citología, asesoría en anticoncepción, suministro de métodos, pruebas rápidas de VIH y sífilis, asesoría en salud mental y asesoría en aseguramiento en salud; así como tamizaje visual y auditivo, y medición del riesgo cardiovascular y nutricional.

“En mi casa he recibido visitas del programa Medellín Me Cuida Salud y me ha parecido muy bueno porque nos han pesado, nos han realizado tamizajes y todas las intervenciones en salud. Este es un beneficio para nosotros en la casa y espero que, por favor, se acerquen a estas jornadas de salud y aprovechen toda la oferta que hay”, dijo Eliana Marcela Restrepo, beneficiaria del programa.

Adicionalmente, se desarrollan estrategias de movilización social, comunicación, educación, evaluación, enfoque ético y sobre el desarrollo de competencias en las comunidades frente a los procesos y gestiones en salud.

De esta manera, Medellín Me Cuida Salud contribuye con los principales indicadores de salud del Distrito, al cumplir con los principios del derecho fundamental a la salud y a los fines de la cultura del cuidado, en el cual se promociona el cuidado de sí, del otro y del entorno.

