El principio mismo de la oscuridad

Como ya es tradición desde hace varios años, Patricio Pron (Premio Alfaguara 2019) se dejó ver por el auditorio de Gran Vía para presentarnos su nueva novela, “En Todo Hay una Grieta y por Ella Entra la Luz”, un texto esperanzador construido entre el barullo neoyorquino que busca ser un balón de oxígeno en medio de los tiempos tremendamente complejos que vivimos. Verle siempre es un espectáculo. Su uso exquisito del castellano, que se evidencia en la elección quirúrgica de las palabras con las que se expresa, hace que las verdades como puñales que salen de su boca tengan un contundente efecto doble, uno por su fondo, tan oportuno como él mismo, y otro por su forma, sutil y elegante, toda una cachetada de guante blanco.

Afirmaciones incómodas que tienen que abordarse por el bien del debate, como la necesaria reflexión con la que nos deleitó al final de su conferencia: “El periodismo se encuentra sumido en una crisis, no sólo de resultado sino de propósito. Mis colegas en los periódicos no saben sencillamente para quién están escribiendo”. Un triste epílogo que refleja como ninguno el oscuro momento que atraviesan los medios de comunicación tradicionales en el mundo entero. Con el asentamiento de una generación que a la hora de informarse prefiere recurrir a redes sociales carentes de cualquier rigor antes que acudir a fuentes profesionales fiables con información contrastada, la prensa poco a poco está perdiendo su propia identidad con todo lo que ello acarrea.

Y es que un periodismo debilitado, como bien lo señala Pron, es el caldo de cultivo perfecto para que se ponga en marcha el nefasto mecanismo de marchitamiento de cualquier democracia que, a su vez, fomenta el surgimiento consecuencial de las autocracias. Allí donde la tinta y el papel no pueden cumplir con su rol fundamental de contrapeso de los poderosos para exigir las responsabilidades debidas, no hay freno que pueda parar la ambición desmedida en detrimento de los ciudadanos. Un periodismo aturdido por el cambio de época que no es capaz de calar en los nuevos lectores o que, peor aún, simplemente renuncia a sus ideales para convertirse en un mero aparato de propaganda a cambio de dinero para su propia subsistencia, es el principio mismo de la oscuridad.

Pron percibe el inminente anochecer en su condición de columnista de crítica literaria, cuando afirma ante la estupefacción de la sala que “Me siento honestamente por completo expulsado de esos periódicos y a menudo me siento expulsado como su lector. También hay magníficos periódicos, no son tal vez los que estamos leyendo”. Entonces termina la velada con la melancolía de las transformaciones imparables y ante la duda de qué hacer para reconducir el amargo devenir al que parece dirigirse el periodismo. Podemos seguir exigiendo al lector que cierre TikTok y se esfuerce en leer un artículo más largo que un tuit o podemos entrar de lleno en la lucha por la atención trasladando nuestra labor a las aplicaciones donde estamos perdiendo la batalla, podemos hacer muchas cosas, pero algo tenemos que hacer y pronto…