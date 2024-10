El distrito de Medellín informó que el primer encuentro del 2024 de los Mercados Sanalejo, será en febrero.

En Medellín es una tradición que el primer sábado de cada mes se haga, en e Parque Bolívar, el Mercado Sanalejo; un encuentro que reúne a artesanos y ciudadanos.

En un comunicado de la administración distrital informan que «Debido a la situación financiera de la Administración Distrital, producto del manejo que tuvo en los últimos cuatro años, el primer encuentro de 2024 debió programarse para febrero».

A raíz de la falta de recursos la Secretaría de Cultura teje puentes para dignificar la labor de los artesanos de la ciudad.

«Es la primera vez en la historia que pasa esto, que comencemos el año sin Sanalejo; todo por la mala administración que salió”, dijo el representante de la Mesa de Artesanos, Elkin Usquiano.

Por otro lado el secretario de Cultura Ciudadana, Manuel Córdoba, aseguró que “Quiero que me conozcan y nos miremos siempre a los ojos. Yo llegué a la secretaría para recuperar la confianza. No es un secreto que la administración saliente les prometió un Sanalejo en enero, pero no nos dejó los recursos. A pesar del panorama financiero, vamos a hacer que Sanalejo resurja”

El distrito se comprometió a tener comunicación constante con los artesanos, con la intención que el trabajo se haga de manera articulada y se fortalezcan los lazos; lo que permitirá recuperar espacios y actividades como Sanalejo.

