El primer ministro de Perú ve como «anécdota» la denuncia de «riesgo de fuga» de Boluarte

Lima, 9 ago (EFE).- El primer ministro peruano, Alberto Otárola, calificó este miércoles como "una anécdota" la denuncia hecha por una diputada acerca del "riesgo de fuga" de la presidenta Dina Boluarte durante su reciente viaje a Brasil.

"No ha habido ni riesgo, ni fuga, como es de público conocimiento, así que tomaremos como una anécdota esa comunicación", dijo Otárola en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, a la que acudió Boluarte tras un viaje que comenzó el lunes en Brasil para acudir a la Cumbre de la Amazonía.

La diputada Margot Palacios, del partido marxista Perú Libre -del que formó parte Boluarte y por el que fue elegida en las últimas elecciones junto con el expresidente Pedro Castillo (2021-2022)-, denunció el lunes que hay "peligro de fuga" durante el viaje de la gobernante a Brasil, el primero al exterior de la mandataria desde que asumió el cargo.

En un oficio dirigido a la Fiscalía y divulgado por varios medios locales, la congresista subrayó que existía el riesgo, puesto que la mandataria "se encuentra en plena investigación a nivel del Ministerio Público por la presunta comisión de ilícitos penales de genocidio, homicidio y lesiones graves", durante la represión de las protestas antigubernamentales vividas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

Perú no cuenta con vicepresidentes desde que la mandataria juró el cargo el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Castillo por el fallido autogolpe de Estado, con lo que no podía salir del país al no poder dejar encargado el Ejecutivo, tal y como dicta la Constitución.

Para poder hacerlo, el Gobierno presentó un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso el pasado 9 de junio, para que la presidenta pueda viajar al extranjero y gobernar de manera remota.

Posteriormente, el Parlamento aprobó el permiso solicitado por Boluarte para poder acudir a la Cuarta Reunión de Presidentes de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica con 62 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones.

En este sentido, Otárola aseguró hoy que Boluarte regresó hoy a Perú y destacó que su presencia en la cumbre escenificó el "retorno pleno de la diplomacia presidencial peruana, permitiendo fortalecer los altos intereses del país a nivel internacional".

Por: EFE